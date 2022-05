“¡Me he convertido en un dragón! Pero no lanzo fuego porque soy uno diferente”, “Mi monstruo no asusta, más bien no deja de comer su alimento mágico”, “el bigote de mi caballo es morado, ¡me fascina! Porque es único”, eran las voces de Íker, Carlos y Diana, que mientras se adentraban al mundo fantástico de los títeres, se fascinaban también al elaborar sus personajes hechos sólo con un calcetín usado, trozos de estambre y mucha paciencia e imaginación.

Ellos eran parte del primer grupo que llegó desde muy temprano, a una casa muy particular, la cual fuera habitada en su momento por una gran maestra sinaloense, la Casa Achoy, y venían cargados de una gran curiosidad sin imaginar lo que dentro de ésta descubrirían.

Eran los alumnos de quinto grado que en tropel habían salido desde su escuela primaria Ruperto L. Paliza, comandados por su maestro para ser recibidos a las puertas de esta antigua casona por los responsables de las visitas guiadas, los maestros Carmen Meza e Israel Samaniego, para dar inicio a esta nueva actividad después de una larga ausencia causada por la pandemia.

Su primer contacto consistió en un recorrido completo por las instalaciones, siendo de gran aprendizaje para los niños, ya que a través de la narración de los guías, ellos conocieron parte importante de la historia que guarda hoy en día esta casona antigua.