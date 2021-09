Muchos fueron los comentarios recibidos.

“Que orgullo !!”, “Es todo mi estimado ...”, “Magistral amigo Carlos saludos”, “Que padre, que orgullo, me encanta tu voz”, “Se escucha clarito el 'oo de gue', como lo enseñaba la maestra Cristina. Eres un orgullo nacional Carlos Osuna ”,“ Se me pone la piel chinita y me llena de orgullo esa voz de Sinaloa BRAVO querido compadre ”,“ Eso es todo amigo. Bien interpretado y con todo el respeto que la ocasión amerita. ¡¡Viva México !! ”, fueron algunos.

Carlos Osuna nació el 4 de enero de 1984 en Mazatlán Sinaloa y es uno de los cantantes sinaloenses de ópera que ha desarrollado la carrera más importante a nivel mundial.

Desarrolló su técnica vocal en Mazatlán, con maestros como Cristina Vadillo, siendo adolescente; Antonio González, siendo joven, y con Enrique Patrón de Rueda, quien lo lanzó a la vida profesional.

Actualmente es solista permanente de una de casas de ópera más importantes del mundo, la Wiener Staatsoper de Viena, en donde ha alternado grandes figuras de la ópera del mundo, como Anna Netrevko, Rolando Villazón, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, José Cura.