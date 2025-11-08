Deslumbra el Ballet del Instituto de Cultura con la ‘Cenicienta’

El Teatro Ángela Peralta volvió a convertirse en un palacio de ensueño con la presentación de Cenicienta, una producción presentada por el Ballet del Instituto de Cultura, bajo la dirección artística de la maestra Zoila Fernández.

El espectáculo contó con la participación musical de la Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Sergio Freeman, quien acompañó cada escena con la belleza y dramatismo de la partitura de Serguéi Prokófiev.

Desde el primer acto, el público fue transportado al universo mágico del cuento clásico, donde la fantasía y la técnica se fundieron en un montaje de gran nivel artístico.

Las bailarinas del cuerpo de ballet demostraron dominio, gracia y precisión en un evento completamente de puntas, destacando la interpretación sensible y emotiva de la protagonista, Sandra Fernández, quien dio vida a una Cenicienta llena de dulzura y fortaleza.

El papel del Príncipe, interpretado por Óscar Treto Hevia, caracterizado por su elegancia y virtuosismo, complementó con carisma y fuerza escénica los pas de deux más aplaudidos de la noche.

Con toques de humor, la madrastra, interpretada por Gean Lee Panchi Balseca, y las hermanastras, Aramara Ayala Verde y Mariana Romero Iribe, aportaron momentos de ligereza y teatralidad, mientras que las hadas y el cuerpo de baile infantil y juvenil llenaron el escenario de brillo y magia, reflejando el esfuerzo formativo que impulsa el Instituto de Cultura a través de la enseñanza del ballet clásico.

Uno de los momentos más memorables fue la aparición del carruaje dorado, que, entre luces cálidas y efectos de ensueño, marcó el inicio del baile real, arrancando una ovación del público.

La combinación de escenografía, vestuario y música logró una atmósfera de cuento que encantó a familias enteras.

La Camerata Mazatlán, con la dirección precisa de Freeman, ofreció una ejecución impecable. La fuerza de los metales, la delicadeza de los violines y la calidez de las cuerdas crearon un acompañamiento que elevó cada movimiento de los bailarines, demostrando una vez más la calidad artística de los músicos locales.

La obra-ballet presentada en el máximo recinto cultural porteño, se consolidó como una producción orgullosamente mazatleca, fruto de la colaboración entre bailarines, músicos, escenógrafos y maestros dedicados a mantener viva la tradición del ballet clásico en el puerto.

El público, con prolongados aplausos, reconoció la entrega y disciplina de los artistas que hicieron posible una velada inolvidable.

La segunda y última función se realizará este sábado 8 de noviembre, a las 20:00 horas, en el TAP. Los boletos están disponibles en la taquilla y por venta digital.

De ensueño

Desde la llegada al lobby del teatro la magia y fantasía se hizo presente, al visualizarse unos arcos con detalles de la obra, como la imagen de una zapatilla, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías de recuerdos.