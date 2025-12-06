Deslumbra ‘El Cascanueces’ con una puesta mágica en escena

Mazatlán volvió a vivir la magia navideña con la presentación de El Cascanueces en el Teatro Ángela Peralta, el espectáculo más esperado de la temporada.

Con una escenografía y vestuario renovados, brillantes y de elegantes colores, la puesta en escena encantó al público desde los primeros compases del clásico de Tchaikovsky.

El escenario se transformó en un espacio cálido y acogedor gracias a la decoración navideña, que envolvió a los asistentes en una atmósfera festiva.

Las tres funciones programadas, una para el viernes 5 y dos para el sábado 6 de diciembre, registraron localidades agotadas, reflejo del entusiasmo de las familias por disfrutar esta tradición producida por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

La historia clásica del escritor Ernst Theodor Amadeus Hoffmann volvió a conmover especialmente a los niños, quienes reaccionaron con asombro ante cada cambio de escenografía y las hermosas postales navideñas que ofrecía la obra.

La obertura del ballet, creada en 1892 por Piotr Ilich Tchaikovsky, emergió desde el foso de orquesta en completa oscuridad, mientras la Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Sergio Freeman, llenaba el recinto con sus notas antes de que el telón revelara un señorial salón iluminado por un imponente pino de Navidad.

La aventura de Clarita, interpretada este año por la bailarina Sandra Fernández de la Compañía de Ballet de Mazatlán bajo la dirección de la maestra Zoila Fernández, dio inicio con la clásica entrega de regalos.

A ella se unieron Juan Carlos Santiago en el papel de El Cascanueces y Gean Lee Panchi como El Mago, quienes aportaron fuerza y magia a la narración.

Entre travesuras de ratones, soldaditos, copos de nieve y los tradicionales números como la danza china y la danza rusa, el elenco de bailarines demostró técnica y sensibilidad.

El Coro Infantil del Instituto de Cultura aportó frescura y ternura a la puesta en escena, que mantuvo al público inmerso en un mundo fantástico.

Al finalizar, la emoción continuó en el lobby del teatro, donde los asistentes aprovecharon para tomarse la fotografía del recuerdo junto al gran árbol navideño, un Santa Claus y dos figuras de cascanueces que dieron la bienvenida a esta inolvidable velada.

El Cascanueces volvió a demostrar por qué es un símbolo de la Navidad en Mazatlán, una mezcla perfecta de arte, tradición y magia que cada año enamora a nuevas generaciones.