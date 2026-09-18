Deslumbra la OSSLA con ‘Sinfonía en Carmesí’ y talento local

La orquesta ofreció una interpretación con riqueza sonora, precisión y sensibilidad, como parte del segundo programa de su Temporada Otoño 2026. La presentación destacó por el dominio técnico y la expresividad de Rivera.

La flautista Desirée Antonio Rivera, integrante de la OSSLA, cautivó a Culiacán al presentarse como solista este jueves. Bajo la dirección de Joachim Gustafsson, la orquesta ofreció una velada sonora en el Teatro Pablo de Villavicencio con la Sinfonía en Carmesí .

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó su segundo programa de otoño con la flautista Desirée Antonio Rivera como solista y la dirección del maestro sueco Joachim Gustafsson.

La nueva temporada busca acercar al público propuestas sinfónicas con directores y solistas invitados, al tiempo que proyecta el talento de sus propios integrantes. Este enfoque permite generar escenarios para el encuentro entre intérpretes de trayectoria y los músicos de la orquesta sinaloense.

La dirección de Joachim Gustafsson se caracterizó por su sobriedad, precisión y atención a los detalles. Con una conducción contenida y segura, el maestro permitió que cada sección de la orquesta se integrara al discurso musical.

Gustafsson, reconocido por interpretaciones dinámicas y expresivas, condujo a la OSSLA a través de un repertorio que demandó concentración, sensibilidad y escucha constante entre los músicos.

Uno de los momentos centrales de la velada fue el “Concierto para flauta”, de Rodrigo Lomán. Desirée Antonio Rivera, flautista principal de la OSSLA, asumió el papel de solista con una interpretación de dominio técnico y expresividad.

La ejecución de Rivera destacó por la claridad de su sonido, la seguridad en los pasajes de exigencia y la sensibilidad en el diálogo musical con la orquesta. Su participación representó un motivo de orgullo para la OSSLA, al mostrar el talento de una de sus integrantes en calidad de solista, indicó la institución.

Nacida en Xalapa, Desirée Antonio Rivera inició sus estudios de flauta transversa a los siete años. Es egresada con mención honorífica de la Licenciatura en Ejecución de Instrumentos Orquestales por el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz.

A lo largo de su formación, ha obtenido primeros lugares en concursos de solistas y jóvenes talentos. Actualmente, se desempeña como flautista prin cipal de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

La segunda parte del programa tuvo como protagonista la Sinfonía número siete, Op. 70, en Re menor, de Antonín Dvořák. Esta obra permitió a la OSSLA desplegar la riqueza de sus diferentes secciones y mostrar la solidez de la agrupación.

Bajo la batuta de Gustafsson, la orquesta construyó una interpretación de contrastes y fuerza expresiva. Destacó la coordinación entre las distintas familias instrumentales y el cuidado de las dinámicas.

Sinfonía en Carmesí tendrá una segunda presentación el domingo 20 de septiembre, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio. El acceso será libre en planta alta y mezzanine. El acceso VIP en planta baja tendrá un costo de 100 pesos.