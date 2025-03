Desmitifican el VIH mediante el arte

Jonatan Azbat, agradeció al Isic por permitir que estos recintos se abran para desmitificar lo que significa vivir con VIH, para que la lucha de muchas personas y que durante muchos años ha costado la vida de muchas más, no quede en la historia, sino que sigamos trabajando en todo esto.

“Tenemos varios años trabajando, a través del arte, en desmitificar el VIH, porque el VIH no es una sentencia de muerte; el VIH no es lo que habíamos estado escuchando desde los 80; el VIH ya no es el Némesis que tenemos que vencer; el Némesis que tenemos que vencer son los estigmas, son las barreras, es la desinformación, es la desigualdad a la que muchísimas veces nos enfrentamos las personas que vivimos con VIH”.

Durante una charla posterior, el activista comentó que Némesis es un recordatorio de que el arte tiene un poder de incomodar, cuestionar y transformar.

“Y esperamos que estas actividades nos sirvan para reflexionar y sobre todo para actuar”.

La exposición consta de alrededor de 50 piezas en diversos formatos, técnicas y estilos de los creadores Manuel Alencáster, Fernando Gavilanes, Jonathan Azbat Carrillo, Fritzia Corina, James Key, Majai, Gabo Arias, Andrea Miranda, Ximena Tamayo, Marce Bautista, Nayeli Verdugo, Alejandro Castro, Luis David Torresqui, Ignacio Arámburo, Alexander Quiñónez, María Torres, Jesús Enrique Carrasco, Mariana Astorga, Laura Serrano, Pelushe Star, María Isabel, Henrick Vierna y MAC.