Mónica es originaria de Culiacán, y durante muchos años vivió en Monterrey, regresó durante el confinamiento y en esos cursos que tomó fue encontrando su voz.

Mientras leía a poetas famosos, a lo largo de la historia, su creatividad la puso a trabajar y con el tiempo encontró su propia voz, que sus poemas no se parecen a los de nadie y se dio cuenta de que escribía mucho para la mujer.

Su libro se divide en tres partes: Amor y muerte, De esos días y Mujer.

“Soy una romántica, estoy enamorada del amor y mis poemas hablan de eso, de amor, soledad, desamor, hay poemas de despedida, en Amor y muerte, y como escribí durante la pandemia, estaba muy presente el tema de la muerte, pero no la quería ver como tragedia, sino como algo natural y aceptarlo tal cual, escribí poesías de la muerte que no fueran de dolor”.

También plasma lo que siente en una tarde de lluvia, habla del mar, la luna, las estrellas, y sobre la situación de la mujer, desde los tiempos ancestrales. En suma, son alrededor de 100 poemas los que reúne este libro que está a la venta en Librería México.

“Ver el libro publicado no me lo puedo creer, creo que es un sueño que siempre he tenido, las cosas llegan en su momento, antes de estudiar poesía no me animaba a sacarlo, pero agarré valor, seleccioné y aquí está”.

Entre sus proyectos más próximos está el publicar un libro de poemas para su familia y otro sobre la cotidianidad.

“Ya me gustó, quiero sacar dos ediciones más, la primera sería muy íntima, familiar, poemas para mi familia, he leído a alguien más y las toman como propias, todos tenemos hermanos, padre, madre, hijos, y otro con poemas en general, aún por clasificar, sobre la cotidianidad, mascotas, y una mañana en el desayuno”.

El libro lo presentó en Librería México, estuvo acompañada por Yesenia Zazueta, editora del libro y Angelina Zamudio, quien escribió el prólogo, además de amigos y familiares, con quienes compartió la lectura de algunos de sus poemas.

“Yo soy muy llorona”, dijo, pero eligió aquellos que le dan valor.

Al final, el público también leyó y compartió experiencias con ella.

La autora

Mónica Yuridia López Montes de Oca nació en Culiacán. Es comunicóloga egresada de la Universidad de Monterrey, lugar donde estudió y se desarrolló profesionalmente durante más de 30 años como docente, alternando con el estudio de las artes en todas sus expresiones hasta que encontró en la poesía una manera de contar su historia y la de millones de mujeres en el mundo. Actualmente está de regreso en su tierra natal donde se ha dedicado a escribir este su primer libro.