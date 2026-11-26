Con una historia de fantasía ambientada en un mundo mágico y rodeada del espíritu navideño, el programa Cine en el Parque cerrará su temporada este viernes 27 de noviembre con la proyección de “El Cascanueces y los cuatro reinos”, en las instalaciones del Parque Central.

La función está programada a las 18:00 horas y será de entrada gratuita, como parte de las actividades impulsadas por el Instituto Municipal de Cultura, en coordinación con el Centro Municipal de las Artes, para acercar el cine a las familias porteñas y visitantes.

Estrenada en 2018, “El Cascanueces y los cuatro reinos” es una producción estadounidense de fantasía dirigida por Lasse Hallström y Joe Johnston, inspirada en el cuento del escritor alemán E. T. A. Hoffmann y en el universo del ballet compuesto por Piotr Ilich Chaikovski.

La historia sigue a Clara, una joven que atraviesa un momento difícil tras la muerte de su madre. Durante una celebración navideña organizada por su padrino Drosselmeyer, recibe un misterioso huevo metálico que necesita una llave para abrirse.

En su búsqueda, sigue un hilo dorado que la conduce hasta un mundo paralelo, donde descubre un universo dividido en cuatro reinos.

En ese lugar conoce a Phillip, un soldado que la acompaña en una aventura en la que deberá descubrir los secretos de ese territorio mágico.

Clara también se entera de que su madre tuvo un papel fundamental en la creación de ese universo y fue su reina, un descubrimiento que cambiará el rumbo de su recorrido.

Con esta proyección, Cine en el Parque concluirá una temporada dedicada a ofrecer alternativas de entretenimiento y convivencia a través del séptimo arte, mediante funciones al aire libre que permiten disfrutar de historias cinematográficas en espacios públicos.

La invitación está abierta a las familias mazatlecas y turistas para asistir al Parque Central, llevar compañía y compartir una tarde de cine bajo las estrellas. El acceso será gratuito.