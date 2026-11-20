Con un repertorio que reunirá música clásica, popular y melodías propias de la temporada decembrina, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Paseo del Centenario ofrecerá su Concierto de Fin de Año el próximo lunes 7 de diciembre.

La cita es a las 17:00 horas, en el patio del Museo de Arte de Mazatlán.

Bajo la dirección general de la maestra Jessica Areli Delgado Martínez, la agrupación compartirá con el público el resultado del trabajo realizado durante 2026, en una presentación que permitirá reconocer el talento, la disciplina y el crecimiento musical de sus integrantes.

El programa estará integrado por diversas intervenciones de las secciones que conforman la orquesta.

La sección de cuerdas iniciales, dirigida por Deneb Alejandra Guzmán Madrigal, interpretará “Essential Element” y “Manhattan Blues”.

El Ensamble de Metales, bajo la dirección de Ángel Eduardo Hernández Bustamante, ofrecerá “Perfume de Gardenias”, mientras que la sección dirigida por Miguel Ángel Moreno Zambrano presentará “Nunca es suficiente” y “Hasta que te conocí”.

La maestra Jéssica Areli Delgado Martínez también estará al frente de interpretaciones como “Casatcshok”, “Teleman”, “Farandole”, “Viva la Vida” y “Merry Christmas”, con las que la agrupación recorrerá diferentes estilos musicales y dará un toque festivo a la velada.

Con sede de formación y ensayos en el Museo de Arte de Mazatlán, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Paseo del Centenario se ha convertido en un espacio de aprendizaje y expresión artística para las nuevas generaciones, donde además de desarrollar habilidades musicales, sus integrantes fortalecen valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la convivencia.

Durante este año, los jóvenes músicos participaron en diferentes actividades y escenarios, entre ellos el Teatro Ángela Peralta, el propio Museo de Arte, el municipio de El Rosario y el Colegio SAM, además de formar parte de las celebraciones del Día de la Música 2026.

El concierto representará también una oportunidad para compartir con las familias mazatlecas los avances de este proyecto formativo, que cuenta con el acompañamiento de docentes y familiares para impulsar el desarrollo artístico de sus integrantes.

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su Delegación Sur, invita al público a disfrutar de esta presentación, cuya entrada será libre y gratuita.