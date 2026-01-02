Despiden a Ramón Camargo ‘El Lobito’, requintista del Trío Azteca

Ramón Camargo Chávez, “El Lobito”, integrante del Trío Azteca durante 36 años, falleció el miércoles 31 de diciembre, a los 65 años.
El músico culiacanense, fue maestro de la UAS y referente de la música romántica, junto con el Trío Azteca, que se fundó un 6 de enero de 1990.
El escritor Leónidas Alfaro, en su libro Trío Azteca, señala que Ramón Carmargo, conocido como El Lobito, formaba un trío que se presentaba en el Hotel Executivo de Culiacán, pero sus dos compañeros renunciaron de pronto. Entonces se acordó de su amigo Daniel Murillo, y pocos días después, el 15 de noviembre de 1989, se integró Roberto Zazueta.
Después de esa primera presentación juntos, y un ensayo posterior en la madrugada, se dio cuenta de que las tres voces se escuchaban como si cantaran juntos desde siempre. Así nació el Trío Azteca, nombre que eligieron en honor a sus orígenes mexicanos.
Ramón Camargo Chávez, alias “El Lobito” nació en Culiacán, Sinaloa, el 2 de septiembre de 1960, fue hijo de María Consuelo Chávez López y Antonio Camargo Suárez .
Su inclinación por la música surgió en segundo año de secundaria, cuando empezó a probar con el bajo y la guitarra eléctrica, tocando rock y rock pesado.
Al paso del tiempo descubrió su gusto por requintear, al escuchar el requinto del Trío Los Panchos, y sin dejar el rock, se integró al grupo Sommer, con quienes empezó a tocar el piano, después con la Banda Azul, luego Los Drykers, Sentensía, y en los ochenta con Los Laker’s.
Estando en la preparatoria, participó en la Rondalla de la UAS. También formó parte del Grupo Bajo, liderardo por Jorge Sánchez, hijo de Enrique Sánchez Alonso “El Negrumo”.
En 1987 se casó con Concepción López García, con quien tuvo a su hija Jazmín Guadalupe.
Sus restos descansarán en el Panteón Civil de Culiacán.
Lamentan su partida
La partida de Ramón Camargo generó muchos comentarios en redes. Instituciones, organizaciones, amigos, lamentaron el fallecimiento.
“La familia Colhuacan lamentamos de todo corazón él fallecimiento del Sr. Ramón Camargo Chávez, abuelo nuestros jugadores Victoria y Diego Laija. Y nos unimos en oración por la pronta resignación de la familia y sus seres queridos. Descanse en Paz”, publicó el equipo deportivo de aficionados Pequeño Colhuacan.
“Descanse en Paz. Nuestras condolencias en este momento de tristeza. Que la paz y el consuelo les acompañen”, publicó el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.
“Con mucha tristeza un gran amigo un Maestro del Requinto, Ramón Camargo Chávez “El Lobito” ha partido al cielo, un ícono de la música de trío, deja un gran legado y un vacío en el Trío Azteca y por supuesto en toda la gente que disfrutaba de su gran talento. Gracias amigo por tu apoyo. Un abrazo a su familia”, escribió José Hernández.