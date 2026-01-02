Despiden a Ramón Camargo ‘El Lobito’, requintista del Trío Azteca

Ramón Camargo Chávez, “El Lobito”, integrante del Trío Azteca durante 36 años, falleció el miércoles 31 de diciembre, a los 65 años.

El músico culiacanense, fue maestro de la UAS y referente de la música romántica, junto con el Trío Azteca, que se fundó un 6 de enero de 1990.

El escritor Leónidas Alfaro, en su libro Trío Azteca, señala que Ramón Carmargo, conocido como El Lobito, formaba un trío que se presentaba en el Hotel Executivo de Culiacán, pero sus dos compañeros renunciaron de pronto. Entonces se acordó de su amigo Daniel Murillo, y pocos días después, el 15 de noviembre de 1989, se integró Roberto Zazueta.

Después de esa primera presentación juntos, y un ensayo posterior en la madrugada, se dio cuenta de que las tres voces se escuchaban como si cantaran juntos desde siempre. Así nació el Trío Azteca, nombre que eligieron en honor a sus orígenes mexicanos.