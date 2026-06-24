Despiden el ciclo escolar con la puesta en escena ‘La Casa de Bernarda Alba’

Gran función presentó el alumnado del Taller de Teatro al mostrar lo aprendido durante este año escolar en su clase abierta de fin de curso, donde nueve estudiantes actuaron ante un público exigente, conocedor y crítico la obra “La casa de Bernarda Alba”, del dramaturgo Federico García Lorca.

Este trabajo escolar estuvo a cargo de la maestra Valeria Humbert, quien preparó a los alumnos para este compromiso, les pidió una escenografía básica, maquillaje ligero, y vestuario adecuado pues el objetivo es que el público aprecie las interpretaciones de cada uno, situación que la dejó satisfecha por el montaje.

“Para muchos es su primer encuentro con el teatro y lo han hecho muy bien porque no es un texto fácil, no es una propuesta tan sencilla, todo se está recargando en su actuación y creo que logramos los objetivos de este primer año, quería que los chicos experimentaran y fueran encontrando más elementos de actuación pura”, exclamó la maestra.

En este montaje participaron: Margarita García de la Cruz, Fernanda Somera, Deniss Aruna, Ángel Durán, Lalo Salazar, Sebastián Crisóstomo, Mayte Camacho, María Inés Mascorro Murguía, Nami Sofia Fernández García. Todos ellos bajo la dirección de Valeria Humbert, quien se encargó también de la adaptación de este trabajo.

La puesta en escena narra los sucesos que ocurren después del funeral del segundo esposo de Bernarda Alba, papel interpretado por Margarita García, quien impone un luto riguroso de ocho años a sus cinco hijas, encerrándolas en su casa.

Ante esta situación, al interior de la casa se desatan celos, envidias, diferencias y situaciones incómodas, luego de que la hija mayor, por su dinero, es cortejada por alguien que mantiene una relación secreta con la hija menor, desatando pasiones ocultas y un desenlace fatal.

Todo concluyó entre aplausos y reconocimiento para el elenco que mantuvo al filo de la butaca a los espectadores.