Despiertan la pasión por el arte en las nuevas generaciones

La sana convivencia, los juegos y la guía de personal preparado con una profunda vocación artística, han sido las claves para que el Curso de Verano Artístico del Centro Municipal de las Artes (CMA) sea un éxito, y sus participantes descubran y conecten con su pasión por las disciplinas creativas.

En voz de los propios alumnos, esta experiencia se ha convertido en lo mejor de sus vacaciones veraniegas.

Rose, de 12 años, compartió con entusiasmo que el taller le ha parecido bonito y entretenido, y destacó de manera especial lo aprendido en el área de teatro.

“Me motiva muchísimo venir a estudiar todos los días. Me encantaría inscribirme en los talleres infantiles del CMA durante el ciclo escolar; hay una convivencia padrísima, el ambiente es súper bonito y los espacios son increíbles”, expresó.

Mismo sentir es el de Jimena, de 11 años, quien confirmó que este campamento reafirmó su vocación por la creación, encontrando un futuro claro en la pintura y la actuación.

“Este campamento me ha parecido fenomenal, las instalaciones son muy bonitas y los profesores son súper amables. Lo que más me gusta son las artes plásticas y el teatro, porque actuar y pintar es lo que más me gusta hacer”, relató.

Un viaje multidisciplinario

Durante su segunda jornada de actividades, los alumnos profundizaron en áreas como el teatro, canto y solfeo, las cuales se suman a las experiencias previas de artes plásticas, literatura y danza urbana.