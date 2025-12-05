Despliegan las alas de la imaginación en los adultos mayores

La escritora María Teresa Ruiz compartió actividades en la Biblioteca Municipal Ing. Manuel Bonilla, durante el programa ‘Martes del abuelo’
La escritora infantil María Teresa Ruiz compartió la magia de sus obras con los adultos mayores que asistieron a la Biblioteca Municipal Ing. Manuel Bonilla, ubicada en la Plazuela de los Leones, en la Colonia Centro.
Ahí, la autora compartió su conmovedora obra “De quién son estas alas” y para profundizar la conexión con el texto, los asistentes realizaron una actividad práctica utilizando material proporcionado, creando figuras aladas como libélulas y mariposas.
La idea del programa “Martes del Abuelo” de la biblioteca, es que los adultos mayores tuvieran un acercamiento al mensaje del libro desarrollaran herramientas de lenguaje para transmitírselo a los infantes y ayudarlos a desarrollar el lenguaje del pensamiento crítico.
Así como los cuentos infantiles ayudan a los niños a desarrollar su lenguaje y pensamiento crítico, también pueden ayudar a los adultos mayores a seguir ejercitando el habla y mantener su cognición, expresó la autora, al subrayar el valor terapéutico e intelectual de la literatura para todas las edades.
La conexión entre la lectura y las actividades manuales actúa como un poderoso ejercicio mental que refuerza el pensamiento crítico.
La autora aprovechó para compartir algunos de sus trabajos realizados, entre ellos destaca la creación de una guía especializada para maestras de preescolar. Además, adelantó que ya trabaja en su tercer libro.