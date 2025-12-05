Despliegan las alas de la imaginación en los adultos mayores

La escritora infantil María Teresa Ruiz compartió la magia de sus obras con los adultos mayores que asistieron a la Biblioteca Municipal Ing. Manuel Bonilla, ubicada en la Plazuela de los Leones, en la Colonia Centro.

Ahí, la autora compartió su conmovedora obra “De quién son estas alas” y para profundizar la conexión con el texto, los asistentes realizaron una actividad práctica utilizando material proporcionado, creando figuras aladas como libélulas y mariposas.

La idea del programa “Martes del Abuelo” de la biblioteca, es que los adultos mayores tuvieran un acercamiento al mensaje del libro desarrollaran herramientas de lenguaje para transmitírselo a los infantes y ayudarlos a desarrollar el lenguaje del pensamiento crítico.