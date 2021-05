“Leí la novela, me quedé con los personajes, pero luego conté mi historia, lo que cuento es mi infancia, la historia de mi padre, que tuve la fortuna de que estuviera en el estreno y poder homenajearlo”.

“Cuando hice Rapsodia para un pescado zarandeado, cuento la historia de dos amigas y tenía la necesidad urgente de contar la historia de dos amigos, para mí es muy importante la amistad, he entrado en catarsis mucho con eso, para mí los amigos son muy importantes sería capaz de aventarme al río por ellos, quería mostrar eso en escena, dejarlo escrito”, compartió.

“Es una obra difícil, intensa, muy fuerte y no es un lenguaje automático porque se ve que elegiste cada palabra, cada coma, cada aliento, y al pasarlo al escenario pobres de tus actrices, me pregunto cómo lograste pasar el texto al cuerpo, a la voz”, dijo.

De Ita destacó que en la primera obra del libro encuentra la clara influencia de Liera.

“En Donde se cruzan los sueños el autor sigue la tradición de los autores que dirigen la puesta en escena, con acotaciones, usan la música popular de épocas y estilos para engarzar las acciones y sintetizar los estados de ánimo individuales y colectivos. Rapsodia para un pescado zarandeado es ya una pieza por completo de Solián, y si en el texto anterior sigue la línea de Liera, aquí es el realismo psicológico”.

Mendoza provocó el diálogo con el autor, al detonar respuestas con una serie de preguntas.

Publicar un libro es, dijo Mendoza, es un salto al vacío, porque solamente los que escriben best seller y cuando sale el libro ya vendieron un millón de ejemplares y ni se preocupan, cosa que generalmente en América Latina eso no ocurre.

“Por más fe que le tenga a un libro es imposible saber qué va a pasar, hace un par de meses salió tu libro,¿ cómo va el vuelo?”, le preguntó.

Solián comentó que el proceso de publicación ha sido de mucho ensueño.

“Publicar a los 56 años y tener a dos hombres como ustedes es una suerte... Es un libro que ha ido con mucha suerte, nomás que lo lean, que pasen sus ojos por lo que yo he escrito es un sueño cumplido”, aseguró.

El autor recordó que la primera obra la escribió en 2010 y que fue un trabajo de dos años y que sus trabajos son de largo proceso.

“Y estoy en ese vacío, me aventé en el bungee, el teatro, en esta segunda realidad, la de la carne, nos seduce a todos, pero en esta época de mi vida me seduce mucho la idea de quedarme conmigo, de imaginar los personajes, tengo una discusión fuerte siempre con los actores, porque de entrada que te den el crédito como escritor no es sencillo”, apuntó.

“El teatro es un acto colectivo y los actores lo plantean así, que no está mal, qué tanto es el autor el texto y qué tanto el actor, el actor es el gran artista porque es el que da la cara”.