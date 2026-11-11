Destaca participación del Isic en la Feria del Libro Culiacán 2026

El Instituto Sinaloense de Cultura tiene una participación destacada en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026, que se desarrolla del 9 al 15 de noviembre en la Plazuela Álvaro Obregón. El evento ofrece presentaciones editoriales, arte, cine y actividades infantiles.

La presencia del ISIC incluye un stand con venta de libros editados por la institución, así como la colaboración de promotores de lectura en el área infantil. La feria, organizada por el Ayuntamiento de Culiacán, busca acercar la cultura a la comunidad.

Esta es la cuarta edición consecutiva de la Feria Internacional del Libro Culiacán, un evento que el Ayuntamiento impulsa a través del Instituto Municipal de Cultura. La programación abarca actividades para todas las edades, en horarios de 11:00 a 18:00 horas, distribuidas en diferentes escenarios como el Pabellón Juvenil, Pabellón Infantil y el Teatro Mía.

Este martes, la jornada incluye la presentación de la Revista Timonel y Plaquette de autores jóvenes, editados por el ISIC, informó la poeta Ernestina Yépiz, directora de Literatura y Editorial de la institución. La actividad se realizó a las 12:00 horas en el Pabellón Juvenil.

Más tarde, a las 17:00 horas, el Auditorio MIA será sede de la presentación del libro “Crónicas de Fulgor”, de Galo Mora Witt, publicado por el Fondo de Cultura Económica. El periodista Andrés Villarreal y Raúl Francisco Quiroz, titular del programa Salas de Lectura en Sinaloa, comentarán la obra.

A las 18:00 horas, en el mismo Auditorio MIA, Ernestina Yépiz, originaria de Los Mochis, presentará su libro “Entonces la noche”, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con comentarios de Norma Zúñiga.

El miércoles 11, a las 17:00 horas, el Auditorio MIA albergará la presentación del libro “La novela inconclusa de Bernardino Casablanca”, del escritor sinaloense César López Cuadras. La obra, coeditada por la Universidad Autónoma de Sinaloa y el ISIC, será comentada por Adriana Valderrain y Mariel Iribe.

Para el jueves 12, a las 12:00 horas, se espera el evento “600 jóvenes con Socorro Venegas” en el Auditorio MIA, con la participación de clubes, círculos y Salas de Lectura Sinaloa.

El viernes 13, a las 9:00 horas en el Pabellón Infantil, se presentará el libro “Manual para corregir niños malcriados”, del escritor Francisco Hinojosa, editado por el Fondo de Cultura Económica. Las promotoras de la Red de Lectores del ISIC, Nadezhda Quiroz y María Fernanda Soto, serán las encargadas de la presentación.

Posteriormente, a las 12:00 horas en el Auditorio MIA, Rosa Yuneiry Ramírez Topete, de Mazatlán, presentará su libro “Familias, élite y poder en el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario, 1776-1810”, una publicación del Isic. Natalí Gaxiola Soto ofrecerá comentarios sobre la obra.

La actividad continuará el sábado 14, a las 12:00 horas en el Auditorio MIA, con la presentación del libro “Sinaloa y los Estados Unidos. Episodios de su historia conjunta”, editado por el Isic y con la participación de varios autores de Culiacán. Érika Cecilia Montoya Zavala y Francisco Padilla Beltrán comentarán la publicación.

Todos los eventos y actividades de la Feria del Libro son de acceso gratuito para el público en general.