“Que los valores estéticos se desarrollen desde la infancia es de vital importancia y el sistema educativo mexicano debe estar comprometido con ello para que los niños sean adultos reflexivos, creativos, con un análisis crítico que solamente el arte puede brindar”, aseguró Karele Maxinahí Félix Piña en el libro “Los valores estéticos en la educación primaria”, que presentó en la Casa de la Cultura de la UAS como parte del Festival Internacional Universitario de la Cultura.

Rodrigo López Zavala, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEPyC, participó como comentarista del libro, quien manifestó que tiene triple relevancia: académica, ética y política. Académica porque revela la realidad de que la educación artística es un área del curriculum escolar necesaria; ética porque no es posible concebir la buena educación si no se tiene en cuenta que el hecho educativo es por su naturaleza un hecho humano, y política porque se reflexionan las problemáticas sociales y se diseñan estrategias para el bienestar social.“Uno de los problemas nodales de la educación es aquel donde los docentes y las burocracias del sistema educativo no logramos comprender que el territorio escolar es por su propia naturaleza un vasto territorio de la estética, de ahí la importancia de conocer a los valores estéticos como herramienta para elevar la calidad de los aprendizajes”, aseguró.