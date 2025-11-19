Destacan la obra de Martín Amaral para la historia cultural de la ciudad

A través de su columna semanal “Vuelo Libre”, que publicó en Noroeste del 2001 a 2011, el periodista Martín Amaral reflexionó sobre la actividad cultural, políticas culturales, dinámicas sociales y espacios, y su obra representa una fuente valiosa de información para la historia cultural de Culiacán, aseguró Iván Rocha Rodelo.

Durante el Segundo Seminario de Literatura Sinaloense, que se llevó a cabo en el auditorio de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ofreció un profundo análisis sobre uno de los escritores más relevantes del Estado.

Rocha Rodelo añadió que Martín Amaral Ibarra fue un prominente escritor, intelectual y activista culiacanense. Amaral fue un crítico y periodista cultural que participó activamente en múltiples aspectos de la vida pública.

Durante el seminario se habló de su obra principal “Vuelo Libre“ que realizó durante diez años en el periódico Noroeste del año 2001 a 2011.

“Fue un escritor, periodista cultural, un intelectual Culichi, nacido en el año 1966. Durante 10 años escribió una columna en el periódico Noroeste titulada “Vuelo Libre” del 2001 al 2011. En esta columna Martín Amaral reflexionó sobre la actividad cultural, las políticas culturales, la dinámica social, los espacios, la vida propia de la ciudad de Culiacán”, compartió Rocha.

Habló de su práctica en el periodismo especializado en los datos, la investigación, crítica, desarrollo en prosa y estilo que lo establecen como un ensayista literario.