Destacan la obra de Martín Amaral para la historia cultural de la ciudad

A través de su columna semanal “Vuelo Libre”, que publicó en Noroeste del 2001 a 2011, el periodista Martín Amaral reflexionó sobre la actividad cultural, políticas culturales, dinámicas sociales y espacios, y su obra representa una fuente valiosa de información para la historia cultural de Culiacán, aseguró Iván Rocha Rodelo.
Durante el Segundo Seminario de Literatura Sinaloense, que se llevó a cabo en el auditorio de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ofreció un profundo análisis sobre uno de los escritores más relevantes del Estado.
Rocha Rodelo añadió que Martín Amaral Ibarra fue un prominente escritor, intelectual y activista culiacanense. Amaral fue un crítico y periodista cultural que participó activamente en múltiples aspectos de la vida pública.
“Fue un escritor, periodista cultural, un intelectual Culichi, nacido en el año 1966. Durante 10 años escribió una columna en el periódico Noroeste titulada “Vuelo Libre” del 2001 al 2011. En esta columna Martín Amaral reflexionó sobre la actividad cultural, las políticas culturales, la dinámica social, los espacios, la vida propia de la ciudad de Culiacán”, compartió Rocha.
Habló de su práctica en el periodismo especializado en los datos, la investigación, crítica, desarrollo en prosa y estilo que lo establecen como un ensayista literario.
“Lo pueden colocar con toda facilidad como un ensayista en forma, en un sentido eminentemente literario”, dijo.
Amaral también puso atención al deterioro social, notando la destrucción paulatina de lugares con significación histórica, un fenómeno que daba paso a la especulación inmobiliaria, añadió.
Vio cómo antiguas casonas del Siglo 19 en el Centro Histórico de Culiacán fueron derruidas para convertirse en comercios y estacionamientos.
“Sobre los espacios, se daba cuenta de que lugares de importancia histórica, por ejemplo, que podrían ser espacios de representación social relevantes, caían en el olvido, no solo de la ciudadanía, sino de las instituciones que se supone deberían de encargarse de protegerlos”, recalcó.
La obra periodística de Amaral fue compilada en dos tomos titulados Vuelo Libre, publicados en 2015, cuatro años después de su fallecimiento. La compilación se realizó por iniciativa de su familia y con el apoyo de amigos del medio cultural.
La lectura de su obra ofrece una fuente muy valiosa de información para la historia cultural de la ciudad, permitiendo a los lectores del Siglo 21 explorar cómo era Culiacán hace años en la primera década del Siglo 21”.
En sus textos describió que autores leía, los lugares que ya no existen y cómo se han movido y desplazado los significados de la ciudad.