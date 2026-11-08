Destacan tres bailarinas mazatlecas en el ballet clásico internacional

Con disciplina, constancia y varios años de formación, tres niñas mazatlecas han comenzado a abrirse camino en el ámbito internacional del ballet clásico.

Miranda Osuna Peraza, Emi Kuroda Pamplona y Rocío Rubio Osuna, de 10, 11 y 12 años, respectivamente, han destacado en encuentros estudiantiles y escenarios donde participan jóvenes bailarines de distintas partes del mundo.

Bajo la dirección de la maestra Carolina Ríos, las alumnas de Centro Carolina Ríos Ballet han desarrollado un programa de formación de alto rendimiento que les ha permitido fortalecer su técnica y ampliar sus experiencias en el ámbito de la danza clásica.

Durante el último año y de acuerdo a la información proporcionada, las tres bailarinas han participado en importantes encuentros de ballet, entre ellos el Youth Grand Prix (YGP), considerado uno de los certámenes estudiantiles de mayor proyección internacional, donde tuvieron la oportunidad de mostrar su preparación ante directores y representantes de reconocidas escuelas.

También formaron parte del Festival Internacional de Danza de Yucatán, en Mérida, donde se presentaron como solistas y compartieron escenario con estudiantes de instituciones de formación dancística del País.

A estas experiencias se suman sus participaciones en encuentros realizados en Mérida, Yucatán, y Córdoba, Veracruz, durante 2024, 2025 y 2026, como parte de un proceso de preparación que les ha permitido conocer distintas propuestas y exigencias del ballet clásico.

Uno de los resultados más destacados corresponde a Emi Kuroda Pamplona, quien ha obtenido en dos ocasiones una beca para realizar cursos de verano en la Rock School for Dance Education, en Filadelfia, considerada una de las instituciones reconocidas en la formación de bailarines en Estados Unidos.

Además, la joven mazatleca ha recibido invitaciones de la Houston Ballet Academy y la Miami City Ballet School, oportunidades que representan un reconocimiento a su desempeño y preparación artística.

Como parte de su formación, Miranda, Emi y Rocío también han tomado clases magistrales con figuras de trayectoria internacional, entre ellas Paloma Herrera y José Manuel Carreño, ex primeros bailarines de importantes compañías, así como con directores y maestros de escuelas de ballet de Estados Unidos, Canadá, Europa y otras partes del mundo.

La maestra Carolina Ríos destacó el trabajo que las tres estudiantes han realizado a lo largo de los años, en un proceso que requiere disciplina, preparación constante y compromiso con la técnica.

Con estas experiencias, las jóvenes bailarinas representan una muestra del talento infantil que se desarrolla en Mazatlán y de las oportunidades que puede alcanzar la formación artística cuando se acompaña de trabajo y dedicación.

Emi Kuroda recibe cuatro becas para formación internacional

La bailarina mazatleca Emi Kuroda Pamplona ha recibido cuatro becas para continuar su preparación en reconocidas instituciones y encuentros internacionales: Rock School for Dance Education, de Filadelfia; Alberta National School, de Canadá; Dance LV, de Madrid, España, e Italy Summer Festival, informó su maestra Carolina Ríos. La docente, quien ha acompañado la formación de Emi, destacó la importancia de estos reconocimientos, que representan una oportunidad para que la joven continúe desarrollando su talento y experiencia en el ballet clásico.