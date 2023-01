“Habían pasado 35 años desde que mi padre había fallecido, así como los amigos de su generación y quienes me hubieran podido dar información”, dijo.

Hace algunos años, recordó Ruiz Acosta, el jurista mexicano Diego Valadés dio una conferencia en Culiacán y le dijo que hacía falta una biografía de su padre, porque fue un hombre que se dedicó a causas sociales e hizo un papel en la política que hoy ya no se hace.

“Pero me di a la tarea con entusiasmo, haciendo la parte que me toca, me ayudaron mis hermanos y fueron surgiendo documentos importantes que aparecen en el libro”,

Tiempo atrás, Gilberto López Alanís (qepd) le pasó las opiniones en tribuna de cuando Ruiz Gómez fue diputado local.

“Eran muy interesantes porque ahí se veía la profundidad del sentido de sus acciones, tenía una de cuando tenía 30 años y otra cuando era un adulto de unos 50 años, y vi que no había variado la vocación y entonces se construyó en base a exprimir la memoria”, aseguró.

“Mi padre fue un hombre que dejó los estudios en la Ciudad de México para irse en apoyo a la rebelión que encabezó Adolfo de la Huerta, contra Obregón y Calles en varias partes del país, mi papá era secretario particular de Bernardo J. Gastélum cuando era subsecretario de Educación Pública con José Vasconcelos”.

A los 24 años participó en la lucha armada, dijo, fue un revolucionario, político, causas sociales, y todo eso junto con la parte de su familia, sus hijos, su esposa, lo aborda en el libro.

Además, dijo, se acompaña de las participaciones en dos legislaturas y de los escritos de él en la prensa.

“Se hizo arqueología, fue hurgar en cajones de lo que fue su casa, cartones, cajas, estantes... era como a ver de dónde salía información y hacerlo me tomó como un año y medio”.

La cita es este jueves

La presentación del libro será este jueves 26 de enero, a las 20:00 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario. Los comentarios de la obra estarán a cargo de Diego Valadés y Mario Niebla Álvarez.

¿Quién fue Guillermo Ruiz Gómez?

Guillermo Ruiz Gómez fue un político y luchador social nacido en San Ignacio, Sinaloa. En su juventud fue secretario del Dr. Bernardo J. Gastélum y alumno del maestro Isidro Favela en la Universidad de México.

Dejó sus estudios universitarios para luchar por la causa de Adolfo de la Huerta, bajo las órdenes del general Salvador Alvarado en el sureste del país. En Sinaloa luchó por la reivindicación de obreros y campesinos y por la consolidación de la política y de las leyes, en la época de la construcción del México moderno.

Fue presidente en Sinaloa del Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y del Partido Revolucionario Institucional, diputado en cuatro legislaturas y funcionario público. Fue un hombre ejemplarmente honesto cuando pudo haberse enriquecido de los puestos públicos. Su vida fue un compromiso con los pobres y necesitados, porque creía que era la forma de construir un mejor país.