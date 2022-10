$!Destapa ‘Sabueso’ el fétido olor de la desaparición forzada

En el escenario está pegada una lona gigante donde se lee: “Desaparecido. Reyes Yosimar García Cruz. 26 Enero 2017. 018006703600. Sabuesos Guerreras A.C.” Puede marcar a ese número si tiene información sobre una desaparición, es el de Alerta Ámber. Lo que no podrá ver en ese cartel es el rostro de Reyes Yosimar. Todavía no.

Para entender Sabueso hay que hablar de Proyecto Aroma, la trilogía de teatro sobre la desaparición forzada en Sinaloa escrita por Teresa: “Cuando yo me planteé crear este proyecto eran únicamente dos obras: Aroma y Monstruo, y yo la tenía clara. La dificultad de no poder escribir Aroma porque estaba muy bloqueada, me hizo tener la estrategia de escribir una primera obra, que es Sabueso. En realidad Sabueso fue una estrategia mía para entender el fenómeno de la desaparición”.