‘Desvenar’: Humor, picante y mexicanidad encendieron el Teatro Ángela Peralta

Con carcajadas, ovaciones y una conexión inmediata con el público mazatleco, la compañía Kraken Teatro presentó “Desvenar, Mole Escénico”, en el Teatro Ángela Peralta.

La puesta fue parte de la programación del festival Escena Mazatlán 2025, organizado por el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Bajo la dirección y dramaturgia del reconocido Richard Viqueira, Desvenar trajo a escena una mirada profundamente crítica, juguetona y hasta poética sobre la identidad mexicana, usando como eje simbólico el chile: alimento, ícono, y metáfora del carácter nacional.

Valentina Garibay, Ángel Luna Richard y el propio Viqueira dieron vida a esta irreverente fábula contemporánea en la que la palabra se vuelve música, el lenguaje popular se convierte en manifiesto, y el humor pica tan fuerte como las verdades que se dicen al calor del albur.

La historia gira en torno a un triángulo amoroso entre tres personajes arquetípicos de la cultura mexicana: la Adelita, el Pachuco y el Cholo.

El Pachuco regresa a su tierra buscando reconquistar a su mujer con un platillo bien picoso, solo para descubrir que el amor también quema y que su lugar ha sido ocupado por un Cholo que añora el sueño americano y desprecia las raíces culinarias del país.

Este drama amoroso, condimentado con picardía, doble sentido y mucha crítica social, es el vehículo para que “Desvenar” explore distintas capas del ser mexicano: desde la cocina y la religiosidad popular hasta el machismo, el nacionalismo y el desarraigo.

Tres actores, que con tan sólo tres sillas y una botella de mezcal, y distintos “chiles”, hace que esta obra más que una comedia, sea una “extravaganza reflexiva”, como la define Viqueira, que se adentra en las entrañas del folclor nacional a través del lenguaje sonoro y los matices expresivos de las distintas regiones del país.

La obra transforma el chile, ese fruto ardiente que habita en todas las mesas de México, en una metáfora poderosa de la identidad colectiva.

La propuesta escénica, marcada por una estética sonora intensa y un ritmo vertiginoso, fue recibida con entusiasmo por el público de Mazatlán, que celebró entre risas y aplausos una obra que no solo entretiene, sino que también invita a cuestionar y celebrar lo que significa ser mexicano.

Esta obra deja en claro que el teatro puede ser un espejo divertido, punzante y profundamente local, donde el humor se mezcla con la reflexión, y la identidad se pica con chile... del bueno.