Develan mural en honor a la cantante Amparo Ochoa, ‘La voz de México’

Un mural en honor a la cantante Amparo Ochoa, “La voz de México”, fue develado, ubicado en el fraccionamiento Los Ángeles, con el que se busca impulsar la recuperación de espacios públicos y la expresión social, el evento contó con la presencia de autoridades y su hija María Inés Ochoa. La alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal acompañó a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y a María Inés Ochoa, hija de la cantante, durante la develación del mural. Este evento se realizó en el fraccionamiento Los Ángeles como parte de la estrategia de recuperación de espacios públicos.

El mural está ubicado en el fraccionamiento Los Ángeles.

La recuperación de espacios públicos en Culiacán se ha mantenido como una estrategia para fomentar la expresión social. Esta iniciativa busca transformar áreas urbanas en puntos de encuentro cultural y artístico para la comunidad. María Inés Ochoa, hija de la cantante, resaltó la oportunidad de mostrar el arte como un aliado de los movimientos sociales y políticos. “El arte por el arte no existe, el artista siempre debe ser un artista comprometido”, afirmó Ochoa. Precisó que, al pintar las calles de la ciudad con mujeres ícono como Amparo Ochoa, quien a través de su obra musical abrió un camino, este debe ser el sendero para abrazar la paz social.

El mural forma parte de la de la estrategia de recuperación de espacios públicos.