Develarán estrellas de Horacio Palencia y Banda MS en el Paseo de las Estrellas

La trayectoria musical de Banda MS y del cantautor Horacio Palencia será reconocida con la develación de sus estrellas en el Paseo de las Estrellas de Mazatlán, durante una ceremonia que se realizará el lunes 16 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa, Óscar García Osuna, titular del Instituto de Cultura, explicó que este reconocimiento forma parte de las acciones para recuperar y dar mayor visibilidad a este espacio, donde se encuentran plasmados los nombres de personalidades y agrupaciones que han contribuido a la historia artística y cultural del puerto.

El funcionario destacó que la ceremonia, que se tiene prevista efectuar a las 17:00 horas, buscará ser un encuentro sencillo, pero significativo, en el que las familias mazatlecas puedan reunirse para reconocer a dos referentes de la música regional mexicana que han llevado el nombre de Mazatlán a distintos escenarios del mundo.

Horacio Palencia expresó su emoción por recibir este reconocimiento en la ciudad donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria como compositor y de la que guarda un vínculo especial.

“Mis mejores canciones han nacido aquí en Mazatlán, canciones como ‘Ya Supérame’, que me grabó Grupo Firme; ‘A través del vaso’, que popularizó Banda Los Sebastianes y Carín León, y muchas otras. No sé qué tiene Mazatlán, si será la comida, los mariscos o el clima, pero me han salido canciones muy bonitas aquí”, compartió.

El compositor recordó sus inicios, cuando viajaba desde El Tablón, en el municipio de Rosario, para buscar oportunidades entre agrupaciones y artistas, con la ilusión de que alguien grabara sus canciones.

Su primer gran éxito llegó en 2007 con “Te di mi exclusivo”, interpretada por La Arrolladora Banda El Limón.

Su relación musical con Banda MS dio como resultado temas como “Mi razón de ser”, “Hermosa experiencia”, “No me pidas perdón”, “Me vas a extrañar” y “Háblame de ti”, canciones que han conectado con el público y han contribuido al crecimiento de ambas trayectorias.

Palencia también resaltó la importancia de que los nuevos compositores apuesten por letras que hablen del amor, el desamor y las experiencias cotidianas, en lugar de contenidos que promuevan la violencia o el consumo de drogas.

“Creo que la música sana, la música que habla del amor, del desamor, de cosas que vivimos todos los días con nuestras parejas, también conecta con millones y millones de personas”, señaló.

Consideró que es importante que las nuevas generaciones de artistas piensen en el legado que pueden construir a través de sus canciones y no solamente en las tendencias musicales del momento.

Durante el encuentro también se refirió a la posibilidad de crear una canción dedicada a Mazatlán, que resalte sus atractivos culturales y artísticos y contribuya a proyectar una imagen distinta de la ciudad. Dijo que se llevaría la propuesta como una tarea pendiente.

El cantautor adelantó además la apertura de HP Studios, su nuevo estudio de grabación ubicado en el sector de Lomas de Mazatlán, proyecto que busca apoyar a nuevos talentos y ofrecerles oportunidades para desarrollar sus carreras musicales.

La develación de las estrellas se realizará el lunes 16 de noviembre, en una tarde que incluirá una sorpresa musical y que busca reunir a la comunidad para reconocer la aportación de ambos exponentes a la música regional mexicana.

Abrirá Horacio Palencia HP Studios para impulsar nuevos talentos

Horacio Palencia anunció la apertura de HP Studios, un nuevo estudio de grabación ubicado en Lomas de Mazatlán, que además de ser un espacio para desarrollar sus propios proyectos musicales, buscará apoyar a nuevos talentos.

El compositor explicó que pretende brindar oportunidades a jóvenes que tienen canciones y buscan abrirse camino en la industria, aunque aclaró que el estudio no estará abierto al público en general, pues cada propuesta será evaluada para determinar cómo pueden apoyarlos.

Como parte de esta nueva etapa, Palencia adelantó que contará con la participación de artistas invitados, entre ellos Yahir y Alejandra Guzmán, además de Natanael Galante y otros exponentes que estarán presentes en la inauguración.

El cantautor señaló que su intención es compartir su experiencia y contribuir al crecimiento de nuevos intérpretes y compositores, siempre que sean personas sencillas, agradecidas y con valores.