Dialoga Élmer Mendoza con la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana

El escritor Élmer Mendoza sostuvo hoy un encuentro con los miembros de la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana, donde compartió detalles de su más reciente novela, La Sirena y el Jubilado.

En esta reunión, señaló que en esta obra buscó instaurar un nuevo discurso literario centrado en las mujeres, destacando “su lucha diaria por hacer prevalecer la justicia y la supervivencia en un país donde el poder nunca se comparte y la corrupción e impunidad se multiplican”, como se lee en la contraportada de la edición de Penguin Libros para México.

Mendoza subrayó que la novela es también un homenaje a la escritora sinaloense Inés Arredondo. Añadió que desde El amante de Janis Joplin hasta esta nueva publicación ha desarrollado un registro literario que le permite “controlar” los factores que concurren en una historia donde el drama prevalezca y pase a la trama sin perder el estilo que caracteriza su narrativa.

Invitado por el presidente de la Corresponsalía Culiacán, Nelson Algándar Chávez, el también integrante de la Academia Mexicana de la Lengua afirmó. “Me he vuelto cuidadoso con sostener lo que lingüísticamente somos los sinaloenses y en seguir resaltándolo en mis obras”.

Recién llegado de España, donde fungió como jurado del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana otorgado por primera vez este año a la escritora argentina Samantha Schweblin, con un millón de euros, Mendoza destacó la relevancia de este galardón a obra publicada.

Subrayó además, que el estímulo representa para los cuatro finalistas, quienes recibieron 30 mil euros cada uno, “Un formidable acicate para las vocaciones literarias de quienes escriben en lengua española”.

Entre otros temas, Mendoza consideró que la Inteligencia Artificial es “muy beneficiosa y útil para resolver problemas de trabajo, al igual que los celulares que todos traemos en mano”.

Recordó que “la veíamos venir desde principios de los 70, cuando estudiaba ingeniería electrónica en el Politécnico Nacional y quería ser físico. Sabíamos que iba a llegar. Hoy representa una revolución tecnológica donde los más débiles van a ser desplazados. Los más listos van a sobrevivirla. No queda más remedio que intensificar la educación en las universidades”, subrayó.

La reunión, realizada también en el marco del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, contó con la presencia de los artistas y gestores culturales Minerva Solano, Alicia Montaño, Leonardo Yáñez, Susana Sarabia, Humberto Zazueta, Ulises Cisneros.

También estuvieron Luis Carlos González, Margarita Vélez, Juan Ramón Manjarrez, Mayra Vidales, Germán Zambada, Rosi Aragón, Diego Rojas, José Manuel Chú, Luis Antonio García, Sonia Romanillo, Irán Soto, Pepe Piña y Lázaro Fernando Rodríguez, entre otros.