‘Dialogan’ acervos y ejemplares de imaginería en el Masin

Un encuentro entre el acervos del Isic–Masin y la Universidad Autónoma de Occidente y Ejemplares de imaginería, llegaron al Museo de Arte de Sinaloa, en una doble inauguración de exposiciones y colaboración entre instituciones.

El acto inaugural fue encabezado por Inna Teresa Álvarez, directora del Masin; Antonio Grijalva, Alberto Hamm y Olivia Ramírez, director de la Unidad Culiacán, encargado del Museo y responsable de la Sala de Arte de la UAdeO, respectivamente.

Las autoridades estatales destacaron la importancia de mantener activos los acervos públicos y de consolidar al museo como un espacio de encuentro y reflexión para la comunidad.

Subrayaron la labor del Instituto Sinaloense de Cultura como eje rector en la gestión, conservación y proyección del patrimonio artístico en la entidad, así como su papel en la articulación de esfuerzos interinstitucionales que amplían el acceso democrático a las artes visuales.

Olivia Ramírez resaltó lo que ha significado trabajar en conjunto con otras instituciones culturales y educativas, enfatizando que la colaboración fortalece los proyectos y amplía el alcance social del arte.

La también gestora y promotora cultural enfatizó que la colaboración interinstitucional permite consolidar proyectos sólidos y de largo plazo.

Concluida la ceremonia protocolaria, Inna Teresa Álvarez Otáñez encabezó un recorrido guiado por ambas salas.