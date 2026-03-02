‘Dialogan’ acervos y ejemplares de imaginería en el Masin

Un encuentro entre el acervos del Isic–Masin y la Universidad Autónoma de Occidente y Ejemplares de imaginería, llegaron al Museo de Arte de Sinaloa, en una doble inauguración de exposiciones y colaboración entre instituciones.
El acto inaugural fue encabezado por Inna Teresa Álvarez, directora del Masin; Antonio Grijalva, Alberto Hamm y Olivia Ramírez, director de la Unidad Culiacán, encargado del Museo y responsable de la Sala de Arte de la UAdeO, respectivamente.
Las autoridades estatales destacaron la importancia de mantener activos los acervos públicos y de consolidar al museo como un espacio de encuentro y reflexión para la comunidad.
Subrayaron la labor del Instituto Sinaloense de Cultura como eje rector en la gestión, conservación y proyección del patrimonio artístico en la entidad, así como su papel en la articulación de esfuerzos interinstitucionales que amplían el acceso democrático a las artes visuales.
Olivia Ramírez resaltó lo que ha significado trabajar en conjunto con otras instituciones culturales y educativas, enfatizando que la colaboración fortalece los proyectos y amplía el alcance social del arte.
La también gestora y promotora cultural enfatizó que la colaboración interinstitucional permite consolidar proyectos sólidos y de largo plazo.
Concluida la ceremonia protocolaria, Inna Teresa Álvarez Otáñez encabezó un recorrido guiado por ambas salas.
En distintos momentos, el grupo avanzó con dificultad debido a la amplia asistencia; en algunos espacios apenas había margen para desplazarse, reflejando el interés del público por conocer de cerca las piezas exhibidas.
La primera parada fue en la Sala 2, donde se inauguró Ejemplares de imaginería, muestra colectiva de escultura integrada por obras del programa Pago en Especie del Servicio de Administración Tributaria.
La exposición reúne piezas de diversos formatos y materiales, representativas de la producción escultórica contemporánea en el país, ofreciendo un panorama plural de la creación actual.
Durante el trayecto, la directora explicó el origen de las colecciones, los criterios curatoriales y las características formales y técnicas de distintas piezas, destacando la relevancia de poner en diálogo acervos públicos y fortalecer su circulación.
En la Sala 5 se presentó Diálogo entre dos acervos, un encuentro entre el acervo Isic–Masin y el acervo cultural de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), estableciendo una conversación visual entre pintura, gráfica y escultura, y consolidando la colaboración entre ambas instituciones.
La doble inauguración reafirma el papel del Instituto Sinaloense de Cultura como impulsor de políticas culturales que promueven el acceso democrático al arte, consolidando al Masin como un espacio vivo de encuentro, diálogo y reflexión contemporánea.
Ambas exposiciones permanecen abiertas al público con entrada libre.