Dialogan el arte y la ciencia en ‘Leptons’, en una propuesta abstracta y perceptiva

El Archivo Histórico de Mazatlán abrió las puertas a la obra más reciente del artista visual Krismell, el cual presentó su obra ‘Leptons’, una propuesta donde el color, las formas y la profundidad dejan de ser elementos decorativos para convertirse en fuerzas activas que dialogan con la ciencia y la percepción humana.

A través de esta muestra, el espectador se sitúa en un territorio híbrido donde convergen el arte contemporáneo y conceptos de la física subatómica, pues a través de composiciones estratificadas, contrastes cromáticos y estructuras que sugieren movimiento y vibración, el autor construye espacios visuales que evocan la energía y las dinámicas invisibles que rigen la materia.

De esta forma, el pintor comentó que más que representar, las piezas buscan provocar una experiencia contemplativa, donde estas, el color funciona como vehículo de significado y energía, mientras la forma se disuelve en sensaciones que invitan a reflexionar sobre lo intangible.

Krismell compartió que su lenguaje artístico parte del minimalismo, con influencias de la abstracción y el arte perceptivo, una línea que ha desarrollado durante décadas y que ahora se transforma mediante estos símbolos científicos, que inspiran el concepto central de la exposición.

“Yo creé una línea perceptiva hace muchos años y la transformé con este lenguaje, utilizando símbolos, los leptones, los muones y todo lo que son las partículas. La característica yo la hice como una relación humana, donde el muon puede venir del espacio, del aire y todo lo demás, solo que su durabilidad es poca y fugaz”, comentó.

“Entonces, la relación entre una cosa y la otra es que, mientras una persona tiene a un ser querido al lado, debe aprovecharla mientras más la tenga ya que cualquier cosa puede escapar”, agregó.