Dialogan el arte y la ciencia en ‘Leptons’, en una propuesta abstracta y perceptiva

El Archivo Histórico de Mazatlán abrió las puertas a la obra más reciente del artista visual Krismell, el cual presentó su obra ‘Leptons’, una propuesta donde el color, las formas y la profundidad dejan de ser elementos decorativos para convertirse en fuerzas activas que dialogan con la ciencia y la percepción humana.
A través de esta muestra, el espectador se sitúa en un territorio híbrido donde convergen el arte contemporáneo y conceptos de la física subatómica, pues a través de composiciones estratificadas, contrastes cromáticos y estructuras que sugieren movimiento y vibración, el autor construye espacios visuales que evocan la energía y las dinámicas invisibles que rigen la materia.
De esta forma, el pintor comentó que más que representar, las piezas buscan provocar una experiencia contemplativa, donde estas, el color funciona como vehículo de significado y energía, mientras la forma se disuelve en sensaciones que invitan a reflexionar sobre lo intangible.
Krismell compartió que su lenguaje artístico parte del minimalismo, con influencias de la abstracción y el arte perceptivo, una línea que ha desarrollado durante décadas y que ahora se transforma mediante estos símbolos científicos, que inspiran el concepto central de la exposición.
“Yo creé una línea perceptiva hace muchos años y la transformé con este lenguaje, utilizando símbolos, los leptones, los muones y todo lo que son las partículas. La característica yo la hice como una relación humana, donde el muon puede venir del espacio, del aire y todo lo demás, solo que su durabilidad es poca y fugaz”, comentó.
“Entonces, la relación entre una cosa y la otra es que, mientras una persona tiene a un ser querido al lado, debe aprovecharla mientras más la tenga ya que cualquier cosa puede escapar”, agregó.
Asimismo, el artista compartió que estas partículas poseen la capacidad de penetrar materiales densos como el concreto, elemento recurrente en su lenguaje pictórico, lo que le permitió vincular la ciencia con metáforas sobre la trascendencia y la presencia de lo invisible en la vida cotidiana.
Para el artista, el exponer en el puerto representa un oportunidad significativa, pues considera que Mazatlán le ha brindado una recepción cálida y que su intención es el poder aportar al desarrollo cultural local mediante la pintura, además de fomentar el interés por el arte contemporáneo a través de visitas guiadas y diálogo con el público en esta exposición.
“Algo importante es esta oportunidad que me ha dado Mazatlán para exponer, donde la gente ha sido muy cálida y he traído este arte de una manera muy satisfactoria. Quiero presentar mis pinturas, quiero que la gente conozca también la parte escultórica, instalaciones y demás”, dijo.
“El arte de manera específica, un granito de arena para que más personas aprendan del arte contemporáneo actual”, añadió.
Impulso a la cultura desde la iniciativa privada
Esta exposición artística cuenta con el respaldo de Refrescos El Manantial, a través de su marca Tonicol, cuyos representantes mencionaron la importancia de respaldar iniciativas culturales como parte de su compromiso social.
Para Ángel Solorza Valdés, directivo de grupo manantial, este patrocinio responde tanto a la cercanía con el artista como al interés familiar empresarial, de promover espacios culturales que beneficien a la comunidad.
“Para nosotros es un gran honor estar aquí presentes en esta exposición, acompañando la muestra de nuestro amigo Krismell, con estas pinturas, de gran calidad, que demuestran el talento que él tiene, y que para nosotros es importante seguir impulsando el arte local”, comentó.
Solorza Valdés, también mencionó la importancia que tuvo su primo Tobías Lozano Solorza, también parte de la directiva de esta empresa, el cual fue uno de los impulsores por apoyar este tipo de actividades culturales en el puerto.
Por su parte, Adriana Campos, que forma parte del área de mercadotecnia de refrescos, el manantial, destacó que la empresa sume la responsabilidad de apoyar distintos ámbitos entre ellos el artístico y consideró que este tipo de eventos fortalece la identidad cultural del país.
“Como Grupo El Manantial, específicamente Tonicol, sentimos esta responsabilidad social en muchos ámbitos, y Krismell es un artista que tuvo la inquietud de acercarse y proponernos este evento y estamos muy contentos de formar parte de él, un evento muy fortuito, pues en este país a veces olvidamos el tema del arte y en México somos muchas cosas, buenos deportistas, buenos artistas y Tonicol es muy orgulloso de ser mexicano”, señaló.
De esta forma, con Leptons, Krismell propone una lectura contemporánea del arte como puente entre el conocimiento científico y la sensibilidad humana, reafirmando que la cultura, cuando se comparte, se convierte en una herramienta de reflexión y encuentro colectivo.
Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 13 de abril del año en curso, en el marco de la Semana del Arte y de las actividades culturales que acompañan la temporada previa al Carnaval de Mazatlán 2026, lo que amplía las posibilidades del acercamiento para visitantes y comunidad local.