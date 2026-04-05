Dialogan sobre el papel de la mujer en la literatura mazatleca

La voz y la experiencia de mujeres que han construido su camino en las letras locales se reunieron en el conversatorio Mujeres en la literatura local, realizado en la Preparatoria Mazatlán como parte de las actividades de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FeliUAS), un espacio que promueve el encuentro entre autores y nuevos lectores.

En el encuentro participaron las escritoras Melly Peraza, Elizabeth Estolano, María Félix, Karina Castillo y Flor Estrada, quienes compartieron reflexiones sobre el lugar que ocupa la mujer dentro de la literatura en Mazatlán y en el contexto nacional, así como los retos que han enfrentado para abrirse paso en el ámbito cultural.

A lo largo del conversatorio, las autoras hablaron sobre sus inicios en la escritura, los temas que han marcado sus obras y la manera en que la literatura se ha convertido en un medio para expresar inquietudes personales y sociales.

Coincidieron en que la literatura escrita por mujeres en el puerto ha ido ganando presencia gracias al trabajo constante de autoras y promotoras culturales que han impulsado talleres, presentaciones de libros y encuentros literarios.

Las participantes también destacaron que, aunque actualmente existen más espacios para la difusión del trabajo femenino, todavía es necesario fortalecer la promoción de la lectura entre las nuevas generaciones y motivar a los jóvenes a encontrar en los libros una herramienta de expresión y pensamiento crítico.

Durante el diálogo, las escritoras extendieron una invitación abierta a los estudiantes para acercarse a la literatura, no sólo como lectores, sino también como posibles creadores, al considerar que la escritura puede convertirse en una forma de autoconocimiento y comunicación con su entorno.

El encuentro concluyó con la participación activa de los estudiantes, quienes dialogaron con las autoras sobre el proceso creativo y la importancia de contar historias desde distintas voces.