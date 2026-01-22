Diana Itzel, cuando la voz se atreve a cruzar el escenario

En el camino de la música hay momentos que marcan un antes y un después. Para Diana Itzel, estudiante de canto del Centro Municipal de Artes del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, ese momento ha llegado, su primera participación en la Ópera San Miguel.

Su historia es la de muchas vocaciones que nacen temprano y se cultivan con paciencia. Diana inició sus estudios musicales desde niña en el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca. En la adolescencia, su formación se amplió como flautista dentro de la Orquesta Azteca, experiencia que le dio disciplina, oído y sensibilidad.

Su camino musical es un recorrido por importantes centros culturales de México: Inició en el Centro de Iniciación Musical en Oaxaca y fue flautista en la Orquesta Azteca; cursó ciclos de iniciación en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y actualmente se encuentra en la etapa final de su licenciatura en canto en el Centro Municipal de Artes (CMA).

Logros recientes: Entre sus debuts destacados interpretó a la Princesa de Sion Angélica en festivales de la Ciudad de México y Oaxaca y fue seleccionada como semifinalista en la Ópera San Miguel, uno de los concursos para jóvenes talentos más rigurosos del país.

La Audición en San Miguel de Allende

Diana se presentará en el histórico Teatro Ángela Peralta con un repertorio que equilibra la tradición y la identidad mexicana.

Interpretará arias que dialogan con su afinidad natural por el repertorio belcantista, incluyendo música de Donizetti, así como piezas de ópera mexicana —como Florencia en el Amazonas de Daniel Catán—, demostrando versatilidad, identidad y compromiso con la lírica contemporánea.

Detrás de este momento hay guía, estudio y constancia. Diana se forma bajo la cátedra del maestro Miguel Valenzuela, con el acompañamiento del maestro Juan Pablo García, y mantiene un trabajo continuo con el maestro José Miguel Valenzuela, con quien ha consolidado su desarrollo vocal durante los últimos años.