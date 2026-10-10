Siempre ha habido diferencias entre una generación y otra, y actualmente no es la excepción, actualmente los jóvenes buscan su propia identidad y muchos no la encuentran, se pierden en encontrar claramente sus propósitos como personas individuales, buscan y buscan nuevas experiencias, realmente quieren descubrir que hacer con su vida, a diferencia del adulto que se enfoca en su estabilidad y tiene claro que su prioridad es su familia, el trabajo, la salud y la seguridad.

Respecto del dinero, el joven ve el dinero como un medio de libertad e independencia, los adultos lo ven como necesidad para resolver sus responsabilidades a su cargo. Los jóvenes buscan hacer cosas por gusto, buscan sus pasiones, los adultos se enfocan en sus obligaciones, también en su salario, para mantener su estabilidad económica. También los jóvenes se motivan por una independencia económica, quieren ganar dinero desde jóvenes, tienen interés en emprendimientos, trabajos digitales, ingresos rápidos.

Referente al uso del tiempo, los jóvenes buscan flexibilidad, experiencias y disfrute, los adultos tienen menos tiempo libre por sus responsabilidades. Los jóvenes actuales muy influenciados por las redes sociales, y las famosas tendencias, los adultos más guiados a experiencias y valores establecidos. En respecto al bienestar y sentido de vida, los jóvenes buscan la felicidad, sus propósitos para un equilibrio emocional, los adultos en cambio buscan tranquilidad, seguridad y estabilidad.

La motivación personal ha cambiado principalmente por las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. No es una generación mejor que otra, sino que el contexto en el que viven es distinto y eso influye en lo que los motiva. Antes era estudiar...trabajar....formar una familia, ahora: existen múltiples caminos de vida, ya no hay un solo modelo a seguir, hay muchas opciones que ellos ven y todo es válido.

La situación económica, es ahora muy diferente y de mayor dificultad para conseguir empleo estable, comprar una casa, obtener un buen salario, no es fácil emprender un negocio actualmente, esto hace que los jóvenes busquen otras alternativas, ingresos alternativos, ahora se requiere además de estar preparados en su carrera universitaria ser más creativos, y sobre todo (algo que falta mucho en los jóvenes) disciplina, para mi es simplemente necesaria, no es opcional.

Afortunadamente hoy, hay mayor conciencia emocional, el joven se preocupa por su salud mental, ya el tema se busca, se habla y se investiga, lo que antes no, hoy se habla más abiertamente de salud mental, estrés, ansiedad y depresión. Las personas buscan su bienestar, y no solo las obligaciones. Se prioriza el “sentirse bien” y tener sentido en lo que se hace.

Actualmente tenemos mayor acceso a educación e información, vivimos en un mundo con toda la facilidad para informarnos de cualquier tema, gracias al internet que nos permite aprender casi cualquier cosa y algo importante, las personas cuestionan más normas y trabajos tradicionales.

En resumen, la motivación personal cambió porque cambió el mundo: más tecnología, más opciones, mas información, nuevas dificultades económicas y nuevos valores, esto hizo que las personas pasen de “hacer lo que toca”, a “buscar lo que les hace sentido”. Algo importante, aunque si están motivados, también enfrentan: distracciones constantes, presión social, incertidumbre laboral, por eso su motivación puede ser más cambiante o inestable

Definitivamente como conclusión, sí, es cierto que la motivación ha cambiado, antes los adultos actuales cuando eran jóvenes, estaban centrados en el deber, en la estabilidad y en obtener un buen trabajo, ahora los jóvenes están más centrados en encontrar su propósito, en su bienestar y en la libertad, en pocas palabras los jóvenes se motivan por lo que quieren ser, los adultos por lo que necesitan mantener.

En resumen los jóvenes hoy se motivan por: reconocimientos, dinero e independencia, propósitos y bienestar personal, pero buscan sentido y disfrute, no solo cumplir con lo tradicional. Son solo diferencias de generación no es para decir “los jóvenes del pasado eran mejores que los actuales”, no es así, lo que sí es importante es buscar un equilibrio y un beneficio tanto individual como de sociedad sana.