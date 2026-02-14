‘Dimensiones Comparativas’ abre temporada en la Galería de Arte Antonio López Sáenz

Con una sala llena y un público atento y participativo, se inauguró la exposición “Dimensiones Comparativas IV” en la Galería de Arte Antonio López Sáenz.

La muestra, presentada por el Colectivo CINTA, integra la obra de Mario López, Naun Rodrigo Juárez González, Augusto Marbán, Héctor Anaya y José Alfredo Elías Dabdoub.

En la inauguración estuvieron presentes cuatro de los cinco integrantes del colectivo, quienes compartieron con el público reflexiones en torno a los procesos creativos y la visión conceptual que articula esta propuesta.

A nombre del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura y el Departamento de Artes Visuales, la Lic. Margarita Aidé Félix Torres dio la bienvenida a autoridades, comunidad artística y público en general.

Durante su mensaje destacó que esta exposición sobresale por su rigor conceptual y subrayó que más allá de las piezas exhibidas, se celebra el proceso creativo: “ese dimensionamiento comparativo que permite al artista evaluar la complejidad de su obra y proyectar un nuevo conocimiento del ser”.

“Dimensiones Comparativas” celebra su cuarta edición, consolidándose como un ejercicio de continuidad dentro de la escena del arte contemporáneo en la entidad y manteniendo desde su origen el mismo título que la ha identificado a lo largo del tiempo.

La inauguración no solo registró una destacada asistencia, sino que evidenció el carácter interactivo de la muestra.

Varias de las piezas invitaron al espectador a establecer una relación directa con la obra: hubo quienes se asomaron por una pequeña abertura diseñada para activar la mirada y descubrir otra dimensión del montaje; en otra instalación, los asistentes pudieron encender cerillos como parte de la experiencia propuesta, generando una participación activa y reflexiva.