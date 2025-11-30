Dinastía Gómez conquista al público en una noche de debut y emoción

MAZATLÁN._ El concierto “Dinastía Gómez” se convirtió en una sensacional velada de arte y sentimiento en Casa Haas. Los talentosos integrantes de la familia ofrecieron un recital memorable, destacando con solos sublimes y ensambles cautivadores que cautivaron el corazón del público.

El evento, que marcó el debut artístico de la joven Crissel Gómez, sumando una nueva voz a la célebre familia, tuvo como pilares al tenor Óscar Gómez, la soprano Ana Lucía Rivera Gómez y el pianista José Miguel Rivera Gómez. Juntos, tejieron un programa que enlazó la majestuosidad de la música clásica con la profundidad del cancionero popular mexicano.

Lleno total y un repertorio que enamoró

Casa Haas lució un lleno total; los asistentes entre locales y residentes extranjeros se deleitaron con una rica fusión musical. El repertorio abarcó desde piezas clásicas de piano y bellas arias de ópera, hasta éxitos inmortales de compositores mexicanos como María Grever y temas que popularizó José José.

La noche inició con una soberbia demostración técnica al piano por parte de José Miguel Rivera Gómez, quien cautivó a los presentes con su interpretación de “Campanella”, una pieza de alto grado de dificultad que maravilló a la audiencia.

La química vocal llegó con “Dime qué sí”, el primer dueto de la noche, donde Óscar y Ana Lucía demostraron la potencia y armonía de sus voces al alcanzar notas altas con gran maestría.

La primera mitad del programa fluyó con temas clásicos como “Alma mía”, “Así”, “Como yo te amé”, “Besos robados” y la emblemática “Claro de luna”. Los solistas alternaron sus participaciones, provocando suspiros y admiración en cada intervención.

Un debut lleno de emoción

La segunda mitad comenzó con un enérgico “Joropo Venezolano” en un solo de piano a cargo de José Miguel, elevando el nivel del repertorio y la emoción del ambiente.

Uno de los momentos más íntimos de la velada fue cuando la soprano Ana Lucía Rivera Gómez dedicó “Estrellita” de Manuel M. Ponce a su abuela, reconociéndola como una de las principales impulsoras de su carrera musical.

El clímax emocional llegó cuando el tenor Óscar Gómez le dio la bienvenida al escenario a su hija, la joven Crissel Gómez. El dueto de “Vivo por ella” se convirtió en el momento más aplaudido de la noche, marcando un emotivo y exitoso debut para la más joven de la dinastía.

Antes de la despedida, se interpretaron los temas “Tengo nostalgia de ti”, “Despedida” y “Júrame”. Ante el clamor del público que gritaba “¡Otra y otra!”, los cuatro artistas regresaron para un broche de oro con “Por ti Volaré”, un gran tema que inmortalizó Andrea Bocelli, cerrando la noche con fuertes aplausos del público.