Disecciona María Julia Hidalgo el quehacer científico en su nueva obra ‘Quiénes son’

Así surgió el libro Quiénes son, publicado por Editorial UAS, en el que reúne 21 entrevistas con científicos mexicanos, que dan respuesta a preguntas e inquietudes.

Esas mismas preguntas, señala la escritora y colaboradora de Noroeste, se las hacían también los suyos; pero ella quería descifrarlas y poder compartirlas.

”¿Hay científicos en México?”, fue la pregunta que llevó a María Julia Hidalgo a ahondar en su propio y pequeño mundo rural. “¿Dónde están y quiénes son?”, siguieron las dudas.

“Mi propósito fue diseccionar el complejo universo de esos personajes apartados, traerlos a un diálogo cercano y formularles preguntas puntuales que revelaran aspectos poco conocidos de su personalidad, de modo que mis padres, quienes no terminaron la primaria, valoraran el quehacer de éstos tanto como el propio, como su arduo día a día”.

Quienes la siguen desde sus inicios sabrán que María Julia Hidalgo, autora de ‘Las alas de Titika’, empezó sus primeras colaboraciones con temas sobre divulgación científica en su columna ‘ConCiencia’. Durante ocho años escribió sobre el quehacer científico de personajes de la ciencia en México.

Un desafío, antes y hoy, cuando sabemos que el ciudadano común se interesa poco por la ciencia, aun sabiendo que todo en la cotidianidad es producto de un avance científico o tecnológico.

En el prólogo se lee: “La divulgación científica es difícil, pero escribir sobre ciencia en los diarios en los que normalmente las secciones sobre política, novedades sociales o hechos delictivos tienen una mayor audiencia, es un reto que requiere de una buena dosis de voluntad, esfuerzo y, sobre todo, de perseverancia por parte de quien lo escribe y por parte también de la dirección del diario que decide apostar por un proyecto en principio condenado al fracaso”.

Este libro presenta 21 textos resultado de entrevistas a científicos mexicanos, con un lenguaje preciso y claro, en el que invita a descubrir qué nos provoca el sueño, cómo se experimenta la diferenciación sexual —¿nacen o se hacen?—, dónde se aloja un cisticerco, cómo se comparta una sociedad violenta o de qué manera inciden las religiones en nuestro comportamiento.

La labor de un científico es una actividad que bien vale la pena conocer; la tarea de los comunicadores es mostrar ese trabajo y a quiénes lo realizan.

“El compromiso de los medios es dar a conocer un bien que nos corresponde a todos; el bien del conocimiento que, en mucho o en poco, adelgaza la línea de nuestra ignorancia, y es un bien que nos corresponde a todos”, comenta la autora.

Beatriz Barba, primera arqueóloga titulada; Raúl Ávila, lingüista, autor del primer diccionario pedagógico nacional del español de México; María Ester Brandan, física, pionera en involucrar la física en la medicina; Roberto Blancarte, sociólogo, estudioso de las religiones; Carlos Prieto, matemático, especialista en el arte de la abstracción; René Drucker, neurofisiólogo, estudioso de las enfermedades neurodegenerativas; Héctor Castillo Berthier, sociólogo, pionero es estudiar los tiraderos de basura a cielo abierto; Carolina Escobar, fisióloga, estudiosa de los ritmos de la vida; Ailine Schunemann, veterinaria, estudiosa de la cisticercosis, amante de los équidos... entre otros científicos académicos forman parte de esta panorámica de entrevistas.

Dónde adquirir su nueva obra

El libro se puede adquirir en la librería Sra. Dalloway, en el Museo de Arte de Sinaloa, en Culiacán; en el Museo de Arte de Mazatlán o directamente con la autora (por sus redes sociales, nombre completo).