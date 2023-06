El plasmar ideas mazatlecas y darle un distintivo propio, fue el objetivo principal del artista mazatleco Ocean Rodríguez Sainz, al diseñar “La Casa de los Famosos México”, que estrenará Televisa, este domingo 4 de junio. Fundador de Artefacto Sets, una empresa líder en el diseño, construcción y ambientación de sets cinematográficos, además de la Dirección de Arte para comerciales, videoclips, programas de televisión y conciertos, el mazatleco está de nuevo en el “ruedo” en este importante proyecto, del que dice sentirse muy contento. “Estamos en La casa de los famosos México 2023, en su versión para México, Televisa compró sus derechos y lo hacemos a través de Endemol, dueña del formato que también lo es de Big Brother, que en realidad esta es una versión de Big Brother adaptada para gente famosa; me tocó hacer la de Telemundo, que acabamos de terminar la temporada, y tuve un mes exactamente para remodelar la casa y darle este aspecto ahora para el proyecto de Televisa”, explicó Rodríguez Sainz. “Este 4 de junio ya entran los famosos a la casa, y estamos muy contentos de estar con Televisa, es la primera vez que me toca trabajar para ellos y pues orgulloso del trabajo que estoy haciendo y que se vea en la pantalla abierta de México”. Rodríguez es uno de los directores de arte y escenógrafos más cotizados de México, ya que ha trabajado como escenógrafo de artistas como Maluma, Ricardo Arjona y Cristian Castro, entre muchos otros famosos. “Intentamos crecer, siempre me da mucho orgullo llevar el nombre de mi ciudad, y de que se hable de muchas más cosas que no sean solo de cosas malas, hemos crecido un montón, nunca sé cuándo es el límite de lo que podamos lograr, y justo este es un gran ejemplo, yo voy a cumplir 20 años de que me fui a la Ciudad de México y quien no sueña con trabajar con Televisa, y creo que llegó en este momento súper importante”.

















Ocean Rodríguez en el confesionario. ( )

“La semana pasada fue toda la prensa nacional a conocer la casa, y me llenaba de orgullo de estar en un punto tan importante de mi carrera, y de la compañía, y de yo ser mazatleco, y estar allí; y luego de yo ver Big Brother en la televisión y haberme convertido en fan de la franquicia y ahora estar trabajando ahí directo; me acuerdo que la primera vez que entre a la casa sentí un montón de emoción y pasar por los pasillos por donde están las cámaras y volverme un componente importante, porque al final la casa se convierte en un personaje porque es La casa de los famosos, eso me llena de emoción”.