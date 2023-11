Un poco sus experiencias y el contexto que han vivido al momento de escribir sus obras literarias, fue la plática que sostuvieron las escritoras Ana Belén López, Dina Grijalva, Julieta Montero y Elena Méndez.

En lo que fue el conversatorio denominado “Habitación creadora”, que fue dirigido por Silvia Míchel y que fue parte del último día de actividades del Tercer Encuentro de Escritoras Sinaloenses 2023, las participantes dejaron ver un poco de su personalidad y gustos literarios, así cómo también algunos detalles o situaciones que les han inspirado a escribir un libro, ya sea de manera biográfica o de manera ficticia.

En su intervención, Ana Belén López, expulsó el ejemplo de la poetisa palestina Heba Abu Nada, que hace unas semanas murió en un bombardeo israelí y citó su último mensaje escrito.

“La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles; silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo; aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración; negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches”, que fue uno de los últimos mensajes de la novelista.

”Que bonito mensaje, creo que para ella esa fue su habitación creadora esa en donde por desgracia murió, y se me hizo importante recordarla, y saber que existía y que ése fue su contexto”, dijo.

Por su parte Dina Grijalva explicó que no tiene una habitación en especial en donde le llegué su inspiración.

”Yo he hecho escritos sin planearlos, de repente me inspiró u escribo como son mini cuentos de ficción solo me.llega”, dijo.

En la charla, la maestra Julieta Montero a la pregunta que le realizó Sílvia Michel, de que mujer le hubiera gustado ser o escribir a lo que contestó que ha leído a muchas, pero que la identificará como tal no hay ninguna, porque hay mucha a las que ha leído y según sea la época, el tiempo del relato o el contexto le han gustado.

”Creó que ninguna, no tengo alguna en particular, pero si te puedo decir que he leído a muchas, y me han gustado; hay con algunas con las que me identifico, pero depende de las épocas en las que estén inscritas, me gusta mucho leerla, y a lo que voy es que me gustan muchos poemas y me identifico con algunas frases, por lo que les digo que no tengo una, tengo muchísimas, muchos libros apilados que el leído, pero para inscribir me gusta ser yo”, dijo.

Mientras que Elena Méndez explicó que ella en su habitación creadora dice que si siente que se dicta ella misma para escribir, y que normalmente procura escribir en silencio.

Presenta Eros y Afrodita

Microrrelatos eróticos que expresan el deseo y el placer de manera directa, sin palabras excedentes o preliminares, fue presentado en el libro Eros y Afrodita.

La obra es una minificción, una antología compilada escrita por la ensayista Dina Grijalva, en donde reúne textos brevísimos en los que la pasión y el arrebato son desatados por un solo sentido.

”Eros y Afrodita en la mini ficción, es una antología que reúne a 117 autoras y autores de toda Latinoamérica y de España con mini ficciones eróticas; es un trabajo que me llevó varios años, muy intensos, de miles de mini ficción, para seleccionar el conjunto que conforma el libro”, explicó Grijalva quien cuenta con 15 libros publicados en su trayectoria.

Dina Grijalva estuvo acompañada en el panel por la también escritora Ernestina Yépiz.

Comparte Ernestina Yépiz su ‘Nostalgia de la musa’

Antes sus colegas escritoras, las escritora y ensayista Ernestina Yépiz, presentó “Nostalgia de la musa”.

En la presentación de su poesía que tuvo lugar en las instalaciones del Museo de Arte de Mazatlán, la escritora estuvo a acompañada en el panel por Gloría Menyula y Andrea Miranda.

El libro contiene 55 poemas en donde se puede apreciar un lenguaje erótico y del cuerpo mismo.

En la reunión les compartió que le gusta hacer poesía de la cotidianeidad y de cualquier cosa y les leyó los poemas llamados El Poema, Nostalgia de la musa y Te sale el fuego.