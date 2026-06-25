Disfrutan culiacanenses de las Tardes de Bolero con el Trío Azteca

La música de los tríos, romántica y nostálgica, sigue viva en las guitarras y las voces del Trío Azteca en las tradicionales “Tardes de Bolero” que dos martes al mes se realizan en el parquecito Eustaquio Buelna de la colonia Gabriel Leyva.

Desde hace veintiséis años, las parejas se reúnen en este espacio para disfrutar de la más bella de las convivencias, con las canciones para enamorarse que grandes músicos compusieron, como Agustín Lara, Armando Manzanero, María Greever, Consuelito Velázquez, Roberto Cantoral,

Tomados de la mano, las parejas cantan y bailan piezas como “Canción del corazón”, “Un sueño de tantos”, “Amor perdido”, Ódiame”, “Farolito”, “Amapola”, “Que seas feliz”, “Usted”, “Condición”, “Sin un amor”, “Gema”, “Pa’ Que Y Por Qué”, “La tumba será el final” “Canción del Alma” , “Mi viejo”, “Una copa más”.

Mientras cae la tarde, los presentes piden las moviditas para regresar a casa llenos de energía. El Trío como siempre atento a su público y complaciendo a todos, interpretó “La jacarandosa”, “La hierba se movía”, “la bala”, “Conquistador” y “El manisero”, para sacarle brillo al piso.