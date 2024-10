Disfrutan de ‘Baladas, boleros y algo más’

José Antonio Soto Bernal, violinista de talla internacional, con más de 15 años en el giro musical, engalanó el Programa Miércoles de concierto con “Baladas, boleros y algo más”, llevando al público, que tuvo la oportunidad de disfrutar el concierto de manera virtual, temas variados con la impecable ejecución, propia del músico culiacanense.

Durante su presentación logró transmitir cada emoción contenida en la partitura al ejecutar temas como ‘As time goes by’ del compositor estadounidense Herman Hupfeld en 1931, y que años más tarde sería llevado a la película ‘Casablanca’.

Asimismo, el artista integrante del Dueto Universitario al lado del maestro Sergio del Ángel, ejecutó baladas de los años 80, como es el caso de ‘Para amarnos más’, ‘Como yo te amo’ y ‘La maldita primavera’; para continuar con los tangos ‘Volver’ y ‘Por una cabeza’, este último uno de los tangos más famosos, del compositor argentino Carlos Gardel.

El Programa transmitido vía Facebook Live a través de la página oficial de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de Cultura UAS, continuó con la ejecución magistral del violinista universitario con el vals ‘Rival’, y las baladas en inglés no podían faltar con ‘Making lover out of nothing at all’, un tema lanzado en 1983 por el dúo australiano Air Supply, para cerrar el concierto con ‘Hijo de la luna’ y ‘El gato en la oscuridad’.

Cabe destacar que José Antonio Soto Bernal actualmente comparte sus conocimientos musicales con las nuevas generaciones al impartir clases en la Licenciatura en Música Popular y Contemporánea, la Licenciatura en Música Formal, la Licenciatura de Artes Escénicas, así como la Maestría en Educación Artística de la Unidad Académica de Artes de la UAS.