Disfrutan de la magia de los villancicos

Una mágica noche de villancicos navideños que llevó por nombre ‘Navidad de paz’, fue la que se vivió en el Teatro Universitario con la participación del Coro Universitario y el Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura, durante su participación en el programa semanal Miércoles de concierto.

Gloria in excelsis Deo, Villancico francés, seleccionado por la directora del Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura, Perla Orrantia, para dar inicio al programa dedicado a las fiestas que se celebran alrededor del mundo bajo un mismo fin, la paz y la hermandad.

Seguido de Candlelight Carol, de John Rutter y Carol of the bells, de M. Leontovych, la agrupación universitaria se dio cita en el recinto universitario para inundar de paz y esperanza, el concierto coral que se hizo acompañar por las manos de Alfredo Chacón al piano.

Acto seguido, tocó el turno del Coro Universitario, agrupación fundada en 2015 y que se conforma por estudiantes de la Unidad Académica escuela de Música, además de alumnado de otros planteles educativos de la comunidad universitaria.

Y como era de esperarse, los títulos como Angels Carol, de John Rutter, Navidad de paz, de Rodolfo Leyva, Cántico de Noel, de Adolphe C. Adam y Feliz Navidad, de José Feliciano y los arreglos de Mac Huff, también cobraron vida durante el recital.

Finalmente, la velada llegaría a su fin cuando ambas agrupaciones, a una sola voz, pero en todas sus tonalidades, colores y registros, interpretaron Somewhere in my memory, de John Williams, Merry christmas, de John Williams, A Holiday Sing-Alone, Popurri navideño con los arreglos de Audrey Snyder y finalmente Happy christmas, de John Lennon además de Noche de paz, de Franz Xaver Gruber.