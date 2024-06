La música de las historias que han hecho soñar a chicos y grandes, la compartió el Centro Municipal de las Artes con los mazatlecos, en el concierto A la Ghibli: recuerdos musicales.

Las instalaciones de Casa Haas se llenaron de majestuosas melodías, canto, proyección, vestuario y una excelente escenografía que transportó al público a un mágico mundo lleno de aventuras y fantasías.

Como responsables del evento estuvieron los docentes del Centro Municipal de las Artes entre ellos, Sergio Castellanos, en piano; Adriana Arámburo, en violín; Orlando Idrovo, en violonchelo; y en canto, los ex alumnos, la soprano Marysol Calles y el tenor Alfredo Torres.

Durante el evento, los artistas interpretaron 18 obras musicales, las cuales forman parte de las películas, “La princesa Mononoke”, “Kiki: Entregas a domicilio”, “El castillo ambulante”, “El viaje de Chihiro”, “Ponyo y “El secreto de la sirenita”, “La colina de las amapolas”, “Mi vecino Totoro”, entre otras películas más pertenecientes al reconocido estudio de animación japonés “Ghibli”.

Las melodías presentadas fueron A town with an ocean view; The leyend of ashitaka; Mononoke Princess; The bygone days; Path of the wind; Carrying you; Teru Song; Nahoko i miss you; Nausicaa réquiem; Deep sea ranch; Mother of sea; Ponyo; Fine on the outside; Ask me why; Dragon boy; One summer day; Always with me y Merry go round of life.

Decenas de personas conectaron con el concierto mostrando rostros de asombro, alegría y felicidad por la obra presentada, el público fascinado por el evento regaló a los intérpretes fuertes aplausos.

Al finalizar, los artistas, sorprendieron al público y agradecieron la presencia de los espectadores, así como al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por el apoyo.