Disfrutan de la música norteña en el parque Infonavit Barrancos 2, con el grupo Dinastía SGS

El evento fue inaugurado con palabras de bienvenida a cargo de María de los Ángeles, integrante del Comité de Parques Alegres, quien destacó la importancia de impulsar el uso activo de los espacios públicos y de fomentar actividades culturales que promuevan la participación de niñas, niños y jóvenes.

El grupo juvenil norteño Dinastía SGS compartió su música en el Parque Infonavit Barrancos II, como parte del programa El Arte Alegra Tu Parque, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura en coordinación Parques Alegres IAP, a fin de fortalecer la convivencia comunitaria a través de la música.

La agrupación está integrada por Diego Alejandro Salazar Castro (acordeón y primera voz), Jesús Omar Sánchez Rincón (batería), Gael Eduardo González Estrada (bajo quinto) y Jesús Tadeo Sánchez Rincón (bajo), jóvenes músicos que, pese a su corta edad, evidencian disciplina, talento y una sólida formación musical.

Durante su presentación, el grupo ofreció un repertorio de música norteña que incluyó temas como Ni parientes somos, Qué tal si te compro, Celos del viento, Con olor a hierba, Belleza de cantina, Moneda sin valor, Tan bella y tan presumida, La del moño colorado, La yaquesita, Te quiero más, Prisión de amor, El sinaloense y El pávido návido.

La ejecución instrumental y la presencia escénica del grupo generaron una respuesta positiva del público, creando un ambiente de cercanía y disfrute colectivo. La música transformó el atardecer en una experiencia colectiva, propiciando un espacio de encuentro y convivencia para las y los asistentes.