Disfrutan de la Poesía en el taller ‘Papalotes al vuelo’ con Georgina Martínez

Con la idea de elaborar un libro de poemas ilustrado, los niños participantes en el taller de poesía “Papalotes al vuelo” que imparte la escritora Georgina Martínez Montaño, en la Biblioteca Rosa María Peraza, en Culiacán.

Además de la lectura y redacción, elaboraron algunas figuras, revisaron libros infantiles, leyeron poemas sobre la paz e inspirados en la canción Imagine de John Lennon.

Luego, tomaron tijeras, papel y colores para crear unas hermosas palomas de la paz, en cuyas alas escribieron sus propios textos sobre lo que piensan y sienten de la paz.

Desde el mes de febrero, se han reunido los miércoles en la Sala Infantil de la biblioteca para ir adquiriendo los conocimientos y herramientas para escribir poemas, guiados por Georgina Martínez, autora de libros para niños como “En los ojos de Inés”, “Costras”, “Annia, la venadita que danza” y “El rayo verde de Olas Altas”.

En cada sesión, la experiencia amplía los horizontes creativos de los pequeños. Las actividades continuarán durante los miércoles de abril, 8, 15, 22 y 29 a las 4 pm en la biblioteca.