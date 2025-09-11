Disfrutan de la ‘Trova a guitarra limpia’, con Fernando Zamora y Raúl Carrasco

Un gran espectáculo ofreció Fernando Zamora Valenzuela, acompañado del maestro Raúl Carrasco en la guitarra, en el Programa Miércoles de concierto que tiene como nuevo espacio cultural el Paseo del Ángel y que en esta ocasión se disfrutó de un repertorio musical de “Trova a guitarra limpia”.

Con temas como ‘Pequeña serenata diurna’, ‘El papalote’, ‘Mujeres’ y ‘Días y flores’, mismos que nacieran del corazón del cantautor, poeta y compositor cubano, Silvio Rodríguez, Fernando Zamora, quien ya cuenta con más de 20 años de trayectoria, compartió su talento y amor por el canto nuevo.

‘De qué callada manera’ fue otra de las canciones con el que el artista originario de Guasave, recordara al cantautor, músico y uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, Pablo Milanés, una canción lanzada en el año 1985; así como el son cubano ‘De donde son los cantantes’ del Trío Matamoros.

En la tarde de Miércoles de concierto no podían faltar en el repertorio temas como ‘Y sin embargo’ y ‘19 días y 500 noches’ de Joaquín Sabina, cantautor y poeta español con un estilo musical que fusiona géneros como la trova, el rock en español, el pop y el folk.

Para concluir su espectáculo, la directora de Radio Universidad, Brenda Rodríguez García, entregó un reconocimiento por su valiosa participación en el programa a Fernando Zamora y a Raúl Carrasco, quienes agradecieron la oportunidad de presentarse en el escenario que se ha convertido en una plataforma para los artistas de la entidad.

Cabe señalar que en esta jornada cultural también se presentó El Trovador universitario, Francisco Robles, con guitarra en mano, envolvió de sentimiento el Paseo del Ángel, junto a juan Carlos Rochín, en el cajón peruano, interpretando temas como La masa, de Silvio rodríguez, ’Como un explorador’ de Joaquín Sabina y ‘Aunque no sea conmigo’, tema al que da vida Celso piña, además de Coincidir.

Los artistas universitarios se llevaron los aplausos del público que cada miércoles se da cita para disfrutar de los conciertos que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de los artistas que engrandecen el quehacer cultural de la institución Rosalina.