Disfrutan de los trombones de The Leon Brothers Experiment

Con gran éxito se presentaron en el Museo de Arte de Mazatlán, The Leon Brothers Experiment.

Hubo también melodías de artistas reconocidos de talla mundial como Michael Davis, de quien interpretaron, The two tenors y Trombone Institute of Technology. También tocaron canciones de los compositores Nicola Ferro y Freddy Adrián.

Además, tocaron una canción de la reconocida banda de metal Dream Theater, titulada “Hell’s Kitchen”. Finalmente, ante el público ávido por más canciones, los artistas agradecieron al público y entonaron para cerrar el concierto, José León, líder de la agrupación, interpretó Colombovenezolaneando 1, de su autoría.