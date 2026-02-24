Disfrutan de música, literatura y convivencia cultural en el Paseo de las Artes

Con buena concurrencia y una tarde fresca que invitaba a quedarse, este jueves se llevó a cabo una nueva edición del Paseo de las Artes, del Instituto Sinaloense de Cultura, consolidándose como un espacio de encuentro artístico en el corazón de la ciudad.

Desde las primeras horas, el público comenzó a recorrer los puestos del tianguis cultural: artesanías, textiles, accesorios y objetos decorativos captaron miradas curiosas. Entre los favoritos de la jornada destacaron la comida de Oaxaca —cuyos aromas tradicionales envolvían el paseo—, las bebidas de mezcal que acompañaron más de una conversación y el puesto de plantas, donde muchos encontraron ese detalle verde para llevar a casa.

El programa artístico se inició con el tradicional Desfile de Poetas, en el que participaron Silvia Margarita Galván, Gustavo Adolfo Ochoa y Guillermo Castro Ugalde, quienes compartieron sus textos ante un público atento que respondió con cálidos aplausos.

Posteriormente se presentó el grupo Mo Blanc, integrado por alumnos de la Escuela Superior de Música del Instituto Sinaloense de Cultura, demostrando disciplina y entusiasmo en el escenario.

La música continuó con la energía norteña de Los Invasores del Paseo, que animaron el ambiente e invitaron a más de uno a seguir el ritmo. Más adelante, Pedro Álvarez y su sax ofrecieron un momento sonoro distinto, llenando el espacio con matices instrumentales que acompañaron el atardecer.