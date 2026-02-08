Disfrutan de poesía, música y teatro en el Paseo de las Artes

Durante la tarde, las y los asistentes disfrutaron del Desfile de Poetas, con la participación de Silvia Margarita Galván, Gustavo Adolfo Ochoa y Guillermo Castro Ugalde, quienes compartieron su obra literaria en un formato cercano, propiciando el diálogo directo con el público.

Con una nutrida participación del público, el Instituto Sinaloense de Cultura realizó una nueva jornada del programa el Paseo de las Artes, en el Callejón Jesús G. Andrade, en el Centro Histórico de Culiacán, como parte de las acciones para acercar el arte y la cultura a la ciudadanía.

Durante el Paseo de las Artes se exhibe también un tianguis cultural.

La programación incluyó también la participación de Karla Lim, artista escénica, quien presentó “El viaje”, así como la presentación musical del ensamble Mo Blanc, integrado por estudiantes de música de la Escuela Superior de Artes José Limón, que aportó una atmósfera sonora al recorrido artístico.

El teatro de calle tuvo un lugar destacado con la intervención de la Compañía de Teatro de Calle del Isic, dirigida por Iván Camargo, cuya puesta en escena estuvo pensada para el espacio público y la interacción directa con las y los asistentes.

Como parte de las estrategias de fomento a la lectura, se llevó a cabo La Trivia de los Libros, una dinámica participativa dirigida a niñas, niños, jóvenes y adultos, que incentivó el conocimiento literario y el gusto por la lectura mediante el juego.

Con entrada libre, el Paseo de las Artes se realiza cada jueves en el Callejón Jesús G. Andrade, en su cruce con el Malecón Viejo y a un costado del Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”, consolidándose como un espacio de encuentro para el disfrute del arte, la palabra y la diversidad cultural en el corazón de la ciudad.