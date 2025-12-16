Disfrutan de Tardes de Jazz en la Casa de la Cultura

Una tarde de Jazz, bossa y blues fue la que se vivió n el Foro Experimental Socorro Astol, de la Casa de la Cultura, con la presentación del grupo del Taller de iniciación al Jazz, Los Deceptivos Jazz Ensemble, dirigido por Alan González.

Convencidos de que el desarrollo de habilidades artístico-musicales, se potencian en la elección de estilos, géneros y tiene como característica principal la expresión musical, los noveles músicos interpretaron títulos como Sister Sadia, del pianista Horace Silver, además de Blue Bossa, del trompetista de origen estadounidense, Kenny Dorham.

La agrupación conformada por Gael González, Jeda Amaneth Dueñas, Kevin Lares, Ángel Castro, Jesus Eduardo Valenzuela y Saúl Contreras, todos ellos alumnos del Taller de Jazz de la Casa de la Cultura, también ejecutó temas como Caravan, del compositor y poanista Edward Kennedy Duke Ellington.

La versatilidad y fusión entre ejecución y creación, al mismo tiempo desarrolla al máximo la expresividad musical, del joven talento que además dio vida a temas como Back’s Groove, del vibrafonista, oriundo de Michigan, Milt Jackson, Mambo Influenciado de Chucho Valdés, además de Pantomime de Joshua Redman.

Fueron 60 minutos en los que los 7 integrantes de Los Deceptivos Jazz Ensemble, entregaron lo mejor de sí, demostrando que el talento que pasa por las aulas del histórico recinto universitario, como lo es la Casa de la Cultura, es semillero de grandes músicos, que en algún momento pondrán en alto no solo a Sinaloa, sino a un país entero.