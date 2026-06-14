Disfrutan de viaje en el tiempo, a través de la música con ‘Oldies y no tan oldies’

El lobby de la Casa de la Cultura ‘Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros’, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue el escenario elegido para que el Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura y el Coro Universitario de la Facultad de Artes hicieran un viaje en el tiempo, a través de un variado repertorio seleccionado cuidadosamente por la directora de ambas agrupaciones corales; Perla Orrantia.

Acompañada por Lilia Valdespino al piano, Karin Cortés en la guitarra eléctrica, Néstor Meza en la batería y Francisco Neyoy al bajo, ambas agrupaciones dieron vida a temas como Lucha de gigantes, título popular en los 80, gracias a la agrupación de origen español, Nacha Pop, así como Believer, de los estadounidenses Imagine Dragons y Qué triste es el primer adiós, versión de Onda Vaselina.

Canciones como Imagine y Yesterday del compositor de origen británico y vocalista de The Beattles, John Lennon, además de Creep, de la banda Radiohead, así como Chiquitita, popular en la década de los 70’s, gracias al cuarteto sueco ABBA, también formaron parte del repertorio que llevaba y traía a través de las décadas, al público que se dio cita en el histórico recinto universitario.

Finalmente, ambas agrupaciones cerraron su participación interpretando Dancing queen, de ABBA, Can’t take my eyes of you, de Frankie Valli y Bohemian rhapsody, del talentoso Freddy Mercury, vocalista de Queen.

Es así como culmina un periodo más, en el que ambas agrupaciones dan muestra del enorme talento que tienen para ofrecer, interpretando algunas de las canciones que han trascendido generaciones y dando cuenta del poder del arte que se profesa desde los espacios que la Dirección General de Extensión de la Cultura de la UAS tiene para ofrecer, a través de los talleres de la Casa de la Cultura.