Disfrutan del arte, la música y romanticismo, con el Trío Azteca en el Paseo de las Artes

Entre aromas de antojitos, colores de artesanías y el murmullo de la gente, se llevó a cabo el Paseo de las Artes, en el Callejón Jesús G. Andrade.

El programa del Instituto Sinaloense de Cultura convocó a familias, jóvenes, artistas y visitantes dispuestos a regalarse unas horas de cultura y sana convivencia.

Desde temprano, los puestos del tianguis cultural se convirtieron en un recorrido de descubrimientos: piezas elaboradas por manos locales, detalles para regalar el Día del Amor y la Amistad y pequeños aperitivos que acompañaron el andar pausado del público, que transitaba entre los espacios con curiosidad y entusiasmo.

La música comenzó a envolver el ambiente con la participación del cantautor John Linki, quien con su propuesta dio la bienvenida a los asistentes, marcando el inicio de una jornada donde el arte volvió a encontrarse con la comunidad de manera cercana y espontánea.

Uno de los momentos más entrañables llegó con el tradicional Desfile de Poetas, que en esta ocasión compartió versos dedicados al amor y la amistad. Las palabras fluyeron entre el público, generando sonrisas, silencios atentos y esa complicidad que solo logra la poesía cuando se comparte al aire libre.