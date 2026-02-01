Disfrutan el programa ‘Europa en escena’ con la Banda Sinfónica Juvenil del Estado

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado (BSJE) se presentó la tarde de este viernes como parte de su programa quincenal del Instituto Sinaloense de Cultura, La Banda en el Ágora, con el concierto “Europa en escena”, bajo la dirección del Mtro. Diego Rojas, frente a un público intergeneracional que respondió con atención y entusiasmo a lo largo del programa.

El concierto abrió con la Obertura de Rienzi, de Richard Wagner, una obra de carácter solemne y expansivo que marcó el inicio del recorrido musical por distintas regiones de Europa.

A continuación, la banda interpretó la Suite No. 2 de Peer Gynt, de Edvard Grieg, en los movimientos Abduction of the Bride, Arabian Dance, Peer Gynt’s Home Coming y Solvejg’s Song, con arreglos de M. L. Lake, evocando contrastes sonoros inspirados en paisajes y escenas de la tradición europea.

El programa desarrollado en el Ágora Rosario Castellanos del ISIC continuó con la Suite No. 1 de L’Arlésienne, de Georges Bizet, con arreglo de L. P. Laurendeau, integrada por Prelude, Minuetto, Adagietto y Le Carillon, piezas que destacaron por su lirismo y elegancia melódica, particularmente en el Adagietto, de carácter lento y cálido, donde sobresalieron texturas suaves y sonidos que evocan campanas, creando una atmósfera íntima y contemplativa.

En la parte final del concierto se interpretaron las Danzas Folclóricas Rumanas, de Béla Bartók, con arreglo de Takuya Shigeta, que incluyeron Stick Dance, Sash Dance, In One Spot, Dance from Bucsum, Romanian Polka y Fast Dance. Durante esta sección, el director explicó que estas danzas representaron una fuente de inspiración para diversos compositores europeos, debido a la cercanía geográfica y cultural de Rumania con otras regiones del continente.

Con este concierto, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado reafirma su compromiso formativo y su vocación por acercar al público repertorios fundamentales de la música europea en espacios abiertos y accesibles.