Disfrutan familias de Mazatlán el inicio de Cine en el Parque

Con una función al aire libre, decenas de familias se reunieron en el Parque Central para disfrutar del inicio de “Cine en el Parque”, un programa que busca acercar el séptimo arte a la comunidad y propiciar espacios de convivencia entre niños y adultos. La iniciativa es impulsada por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, a través del Centro Municipal de las Artes (CMA), con el propósito de convertir los espacios públicos en puntos de encuentro para la cultura, el entretenimiento y la convivencia familiar.

La proyección de Valentín inauguró el programa cultural impulsado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. ( )

Durante la inauguración, Julio Recinos, coordinador del Cinematógrafo del CMA, agradeció la respuesta de los asistentes y recordó que las funciones del programa serán gratuitas, con la intención de facilitar el acceso al cine a un mayor número de personas. Una historia para reflexionar La primera proyección fue Valentín, también conocida como El sueño de Valentín, película dirigida por Alejandro Agresti y ambientada en Buenos Aires, Argentina, en 1969.

Niños y adultos comparten una noche de cine al aire libre en el Parque Central. ( )

La cinta presenta la historia de Valentín, un niño inteligente y observador que enfrenta la ausencia de sus padres mientras construye, desde su imaginación, sus propios sueños y aspiraciones. Entre sus deseos están convertirse en astronauta y encontrar a su madre. A través de esta historia, los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir una experiencia cinematográfica que aborda temas como la infancia, la esperanza y la capacidad de imaginar un futuro distinto ante las dificultades.

Cine en el Parque busca fomentar la convivencia familiar y acercar el séptimo arte a los espacios públicos de Mazatlán. ( )

Una opción para compartir en familia Entre los asistentes, Kenia Pacheco destacó el valor de contar con espacios adecuados para disfrutar actividades culturales en compañía de la familia.Arturo Lizárraga también reconoció la iniciativa y señaló que representa una oportunidad para que personas de distintas edades, especialmente los niños, se acerquen al cine en un entorno diferente.

Una agradable tarde pasaron los asistentes en el lugar. ( )

“Me parece muy bonita iniciativa, en la cual pueden participar muchas personas, principalmente los niños. El lugar que eligieron me parece espectacular; invitó a toda la gente para que disfruten este tipo de eventos”, expresó. Por su parte, Emiliano Aranda, de 10 años, calificó la experiencia como “muy chido” e invitó a otros niños y sus familias a participar en las siguientes funciones. El programa “Cine en el Parque” busca consolidarse como una alternativa de entretenimiento cultural para los mazatlecos, al ofrecer películas gratuitas en espacios abiertos donde el público pueda reunirse, disfrutar historias en la pantalla grande y compartir tiempo lejos de las pantallas de sus dispositivos móviles.