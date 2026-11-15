Disfrutan familias de una noche de cine al aire libre en el Parque Central

Entre mantas, sillas, alimentos y la compañía de sus mascotas, cientos de mazatlecos disfrutaron de una noche de cine al aire libre durante una nueva edición del programa Cine en el Parque, impulsado por el Instituto Municipal de Cultura, a través del Centro Municipal de las Artes.

El Parque Central se convirtió en una sala de cine a cielo abierto, donde familias completas se reunieron este viernes para disfrutar de las proyecciones del cortometraje “Hasta los huesos”, del director René Castillo, y la película animada “El cadáver de la novia”, de Tim Burton.

La jornada tuvo también un componente didáctico con la participación de Julio Recinos, responsable del taller de Cinematografía del CMA, quien dio la bienvenida al público y compartió explicaciones sobre las obras desde una perspectiva técnica, además de destacar sus cualidades artísticas y el trabajo que implicó su realización.

De esta manera, los asistentes no solamente tuvieron la oportunidad de apreciar las películas, sino también de conocer aspectos de su producción, técnicas de animación y propuestas visuales.

Liliana Aréchiga, directora educativa del Centro Municipal de las Artes, manifestó su satisfacción por la respuesta que ha tenido el programa, al señalar que cada viernes se suman más familias que encuentran en estas funciones una alternativa de entretenimiento y convivencia.

Destacó que Cine en el Parque va más allá de proyectar películas, pues busca generar espacios para fortalecer la unión familiar, propiciar el encuentro entre los asistentes y ofrecer actividades recreativas para personas de distintas edades.

También señaló que este tipo de iniciativas beneficia a los establecimientos comerciales ubicados en el Parque Central, ya que la asistencia de público contribuye al consumo y al movimiento de la economía local.

Durante la función, el ambiente fue de convivencia, algunos asistentes llegaron preparados con sus propias sillas y mantas, otros aprovecharon los puestos de comida para adquirir alimentos, mientras que padres de familia compartieron con sus hijos algunos detalles de las historias proyectadas.

Incluso, personas que realizaban actividades deportivas o paseaban con sus mascotas hicieron una pausa para sumarse a la experiencia cinematográfica.

Entre la tradición mexicana y la fantasía gótica

La primera proyección fue “Hasta los huesos”, cortometraje de animación dirigido por René Castillo y producido en 2001 mediante la técnica de stop motion.

La historia presenta a un hombre que, después de morir, llega al mundo de los muertos, donde descubre un universo de música, baile y celebración.

Con una propuesta visual inspirada en las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, la obra aborda la muerte desde una perspectiva lúdica y reflexiva, como parte natural de la existencia.

Posteriormente se proyectó “El cadáver de la novia”, película animada dirigida por Tim Burton, que narra la historia de Víctor, un joven que accidentalmente coloca un anillo en la mano de Emily, una novia fallecida que regresa del más allá y lo reclama como su esposo.

La cinta desarrolla una aventura entre el mundo de los vivos y el de los muertos, con una historia que combina amor, tristeza y esperanza mediante una estética gótica y fantástica.

Con estas actividades, Cine en el Parque continúa acercando el séptimo arte a las familias mazatlecas, al convertir los espacios públicos en puntos de encuentro donde el entretenimiento también se transforma en una oportunidad para aprender y compartir.